唐振辉：本地视觉艺术里程碑 美术馆新展馆提供新形式艺术空间

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在开幕礼致辞时指出，美术馆新展馆的开幕成为我们共同努力将丹戎巴葛分销园发展为一个充满活力的艺术文化区的强大支柱——一个新形式的艺术创作、展示，以及与既有及新观众互动的空间。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。