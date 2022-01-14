唐振辉：本地视觉艺术里程碑 美术馆新展馆提供新形式艺术空间 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2022年1月14日 5:00 AM 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左二起）、新加坡美术馆主席郑维荣，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲参观美术馆丹戎巴葛分销园新展馆举行的跨媒介展“拒绝”，听策展人邓富权（左一）讲解个展内容。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在开幕礼致辞时指出，美术馆新展馆的开幕成为我们共同努力将丹戎巴葛分销园发展为一个充满活力的艺术文化区的强大支柱——一个新形式的艺术创作、展示，以及与既有及新观众互动的空间。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 艺术 历史 东南亚 丹戎巴葛 唐振辉 文化 当代艺术 建筑 摄影 展览 新闻 美术 律政部 新加坡美术馆 新加坡艺术周 装修 国家艺术理事会 当代艺术展 港口 学校 部长 物流 艺博会 视觉 艺理会 勿拉士峇沙 新航延长会员资格和飞行里程数兑换期限 早数码