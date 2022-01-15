临床效果或比辉瑞好 本地研发口服药药物可阻冠病复制

新科研成立的实验药物研发中心，近日研发出可有效抑制3CL蛋白酶的化合物。3CL蛋白酶是冠状病毒的主要蛋白酶，对于病毒的自我复制至关重要。这款口服药也可对其他冠状病毒，如导致中东呼吸综合征的病毒发挥同样功效。

本地研究员研发出可阻断冠状病毒复制的3CL蛋白酶抑制剂，并独家授权中国生物制药公司云顶新耀，将它开发为治疗冠病19的口服药，临床效果或优于辉瑞的同类蛋白酶抑制剂。

3CL蛋白酶是冠状病毒的主要蛋白酶，对于病毒的自我复制至关重要，因此是抗冠病药物研发的重要靶点。

新加坡科技研究局2019年成立的实验药物研发中心，近日研发出可有效抑制3CL蛋白酶的化合物，有领先同类药物的潜能，也与辉瑞已获美国批准的冠病口服药采用同一个作用机制。

云顶新耀（Everest Medicines）和实验药物研发中心昨天发联合文告宣布，双方已达成全球授权许可协议。

根据协议，云顶新耀将获得实验药物研发中心研发的一组3CL蛋白酶抑制剂的全球独家授权。它们已证明对冠病19和其变种毒株，具有有效的体外活性，可抑制病毒复制。至于其他冠状病毒，如导致中东呼吸综合征的病毒，这款口服药也能发挥同样功效。

云顶新耀将把先导化合物EDDC-2214，开发为治疗冠病19的口服药。评估EDDC-2214的临床试验预料在今年下半年启动。云顶新耀也拥有向第三方授予这款药物许可（sub-licensing）的全部权利，并将获得完整技术转让。

实验药物研发中心总裁欧康明医生（Damian O’Connell）接受《联合早报》访问时说，他们将EDDC-2214的临床前（pre-clinical）试验数据，与辉瑞口服药相比，发现前者的临床效果较好，但还须通过临床试验确认。

他也说，从全球卫生的角度来看，拥有超过一种药物是非常重要的，就算那是同类药物。如同市面上有多种作用相似的冠病疫苗，冠病口服药也不能只有一个供应源。

实验药物研发中心副总裁洪慧菁透露，他们大约在2020年中组建研究团队，想要研发能广泛治疗各种冠状病毒的药物，不仅仅是针对冠病19。

“因此，在这个过程中，很重要的是测试药物能否对抗相继出现的不同变种毒株。”

针对为何授权给云顶新耀，而不是其他在我国设厂的制药公司，欧康明说：“为充分发掘EDDC-2214的潜力和让全球患者受惠，实验药物研发中心在全球寻找合作伙伴和探索不同合作模式，认为理想的合作伙伴必须拥有资源、能力，并且愿意带领这个化合物通过临床前和临床试验，以及生产和商业化。”

协议确保我国可获得这款药物

至于新加坡能否成为首个获得这款口服药的国家，欧康明透露，协议中有相关条款，确保我国可获得这款药物，特别是情况紧急的时候。

他也强调，这款口服药距离批准还有好几个步骤，有待临床试验数据出炉后，再决定是否向本地或国际药管机构申请紧急授权使用。