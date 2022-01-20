两周内落实七措施加强网银安全 银行手机短信电邮将不含链接

金管局和银行公会在声明中说，这些更严格的措施将拖延某些网银交易所需的时间，但为存户的存款提供额外的安全保护。

本地银行存户接下来将不会收到带有可点击链接的手机短信或电邮，转账即使不超过100元也会接到通知，避免他们成为钓鱼诈骗的受害者。

新加坡金融管理局和新加坡银行公会昨天傍晚联合发声明，宣布七项将在两周内落实的措施，加强网银安全。

相关措施还包括：激活移动设备新密码生成器（soft token）要至少12个小时才能生效、申请更改手机号码或电邮时须向原登记者发送通知、修改主要联系方式等关键客户资料须提供冷静期、成立专职客服团队优先处理潜在欺诈反馈，以及更频繁地发出反诈骗警示。

金管局和银行公会在声明中说，这些更严格的措施将拖延某些网银交易所需的时间，但可为存户的存款提供额外的安全保护。金管局也要求所有金融机构采取完善的措施预防和检测诈骗行为，并在诈骗事件发生时，能有效地处理和提供客户服务。

网络钓鱼诈骗的威胁越来越大，金管局要求业者立即采取措施加强管控，同时研究长期的预防措施，以便在未来几个月内落实。

去年12月，至少469名华侨银行客户因误信钓鱼短信，被骗子掌控银行账户并盗走存款，受骗总额达850万元；本地另外两大银行星展银行及大华银行的客户，近日也开始接获类似的钓鱼诈骗短信。

孟文能：诈骗威胁不会消失 但我们可以减少漏洞

金管局指出，客户警觉性仍然至关重要，因为骗子能够迅速改变策略，向毫无戒心者下手。“为了避免成为网银诈骗受害者，人们切勿点击短信或电邮中提供的链接，切勿向任何人透露网银资料或密码，以及直接拨打银行官网热线电话核实收到的短信或邮件。”

进行任何交易之前，存户应确认登录的是银行官方网站或使用银行正式应用，并密切查看交易通知，尽快通报任何未授权的支付行为，提高追回款项的机会。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）说，该局对最近一连串的诈骗行为，以及受害者遭受的经济损失深表关切。“诈骗行为的威胁不会消失，但我们可以减少漏洞，这需要整个生态系统采取多管齐下的应对措施。”

他也说，金管局目前正连同警方、资讯通信媒体发展局（IMDA）和其他相关政府机构，与金融业、电信业、消费者团体和其他利益相关者密切合作，加强对诈骗攻击的集体抵御能力。“我们将确保网银仍然安全、高效且值得信赖。”

银行公会主席、大华银行副主席兼总裁黄一宗说，银行业将继续加强客户保护措施，维护客户对网银安全交易的信心。

星展银行新加坡消费银行部主管苏孝进昨晚也说，除了当局推出的安全措施，星展银行也会从本周五（21日）起暂停发送非必要短信给客户，客户只会收到安全与交易通知以及一次性密码。