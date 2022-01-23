春到河畔年画展将有线上导览和游戏

由晚晴园—孙中山南洋纪念馆策划的“春风年画总关情”展览共展出60多幅年画，内容包括大家熟悉的民间神祗，如灶君和门神等。访客可通过观看学生导览员的解说视频，了解展出年画的相关背景与知识。

今年的春到河畔活动推出年画主题展，配以学生导览员的讲解视频和线上游戏，让公众在欢庆农历新年的同时，也对传统新春习俗和文化加深了解。

这场名为“春风年画总关情”的展览，由晚晴园—孙中山南洋纪念馆策划，共展出60多幅年画，内容包括大家熟悉的民间神祗，如灶君和门神等。

年画是中国传统木刻版画，体现了民间信仰和习俗。过去百姓常在农历新年时在家中贴上新的年画，祈愿在新的一年里阖家平安。年画的题材和内容包罗万象，包括神话故事、民间传说或戏曲中的人物和场景等。

晚晴园—孙中山南洋纪念馆馆长林国耀说：“这些版画是早期华人社群的文化遗产，每幅版画的细节都反映了华人丰富的文化及对美好生活的向往。尽管张贴年画的习俗已逐渐消失，但年画背后的核心价值观仍与今天的华人社会息息相关。”

展览共分六个展区，分别由来自华侨中学、南侨中学、新加坡女子学校、新民中学、育德中学和中正中学（总校）的12名学生负责视频导览。访客可通过观看学生导览员的解说视频，了解展出年画的相关背景与知识。

春到河畔工委会节目主任方百成说：“由学生负责导览这场年画展，是为了让更多学生和年轻公众对春到河畔和传统节庆文化有更深的认识。”

南侨中学的章仲平（15岁）负责解说的是“守家护宅之神”展区。他坦言自己虽然是学校的双文化大使，对年画这种传统文化形式却不甚了解。通过这次的导览培训活动，他学习到了年画的渊源和其中蕴含的文化。

来自新民中学的胡龄芳（16岁）则是“画里有话·吉祥寓意”展区的导览员之一。她说：“为了录制导览视频，我们参与了两个星期的培训，不但对传统中华文化有更深的了解，也学会了一些导览的技巧。”

玩数码游戏 穿越时空寻找古代年画

本月30日起，访客也可扫描展区中的二维码参与“解锁年画”数码游戏。游戏参与者将穿越时空回到汉代，解锁一道道时光之门，找回一幅被隐藏的年画。成功找到年画者将有机会赢取一份礼品。

基于防疫考量，现场展区每个时段最多可容纳50人。由于场地限制，“春风年画总关情”只能展出部分复刻版年画。有兴趣的民众也可前往晚晴园参观“祈福迎祥说年画”展览，该展览将进行至9月。