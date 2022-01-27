马国夫妻滞留狮城 新山家遭爆窃车也被偷

马国夫妻留本地近两年，新山住家竟遭破门行窃，窃贼不仅入屋搜刮一番，还偷走屋内的车钥匙，把停放在停车场的汽车也开走。

据《中国报》报道，在狮城工作的一对马国夫妇，在新马实施冠病边境管制下，两人自2020年3月就滞留在本地，然而两人在新山福林园（Taman Daya）一带的公寓单位，却在本月21日晚遭盗窃。

《新明日报》记者辗转联系上这对夫妻，妻子彭俪琴（24岁，文书）受访时说，两人在冠病疫情前原本是每天来回两地。疫情暴发后，两人改在本地租房住。去年8月才通过要回乡的同事，把公寓钥匙交给在马国的姐姐，让家人定期到公寓帮忙检查。

她指出，上周六（22日）突然收到邻居传来的短信，问他们是否已经回到新山。“邻居在停车场取车时，发现我们的车子不见，以为我们回来了。邻居在前一晚还看到有男子的身影出现在我家阳台，以为是我的丈夫。”

当下她觉得不对劲，因家人近期都没到公寓去，也没委托家人去维修车子，因此立即拨电通知姐姐，让她到公寓查看并且报警。

丈夫当时也马上联络了公寓保安处，保安也到单位去查看，但不敢轻举妄动，直到姐姐和警察抵达后，他们才进入单位。

彭俪琴说，根据姐姐的说法，大门的锁头已经不见了，屋内则是一片狼藉，贵重物品都被偷走，就连丈夫停在停车场的银色丰田汽车也不翼而飞。

“我们把备用的车钥匙放在家里，相信是盗贼干案后，找到车钥匙就一并把车子开走。”

完整报道，请翻阅2022年1月27日的《新明日报》。