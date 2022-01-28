首次签七年长约 我国今年9月底复办F1

我国与世界一级方程式赛车（F1）管理方签下七年长约，今年复办F1新加坡大奖赛。主办方将与相关政府部门和企业一道制定并实施完善的运作流程，保障所有参赛者、雇员、车迷以及公众的健康和安全。

今年的赛期将在9月30日至10月2日。受疫情影响，F1新加坡大奖赛在前年和去年连续两年取消，之前的四年主办合约已在去年期满。此次我国选择签约七年，新合约有效期到2028年。

旅游局、新加坡大奖赛公司和F1管理方昨天（1月27日）发表联合文告说：“这将给新加坡一个更长的跑道，争取国际旅游复苏时被压抑的需求；也让新加坡旅游局、新加坡大奖赛有限公司和业界伙伴配合国人和旅客不断改变的兴趣推出新的体验。”

我国自2008年开始在滨海湾赛道主办F1赛事。头两份合约都是为期五年，2017年续约时签的是四年合约。此次续约七年是历来最长的。

交通部长易华仁一直是负责F1新加坡大奖赛事务的部长，他说：“尽管我们还在应对疫情的挑战，同样重要的是我们须要把焦点放在复苏和长期增长……在仔细评估签订长约所能给新加坡带来的长期效益后，我们决定在未来七年继续主办F1。这次续约将维护新加坡作为丰富多彩国际都会的声誉，在旅游复苏时吸引更多国际旅客，也会给新加坡人创造更多营业收入和工作机会。”

他说：“通过掌握有关最新疫情发展和公共卫生信息，我们将确保今年和接下来作为大规模国际赛事活动的车赛在冠病疫情下是安全的。”

自2008年开始，新加坡大奖赛举办了12届，总计吸引超过55万名海外观众，创造超过15亿元的国际旅游收入。2019年是疫情暴发前的最后一届，当届比赛吸引26万8000名观众，入场人数是赛事创办以来的第二高。

F1在2020年受到疫情严重影响，但去年赛季已大抵恢复正常。去年F1一共举办22站分站赛，其中只有三站是空场比赛，赛季后半段在奥地利、英国和美国举办的分站赛都不再限制观众人数。红牛车手费斯塔彭和马赛地车手哈密尔顿对年度总冠军的争夺延续到了赛季最后一圈，比赛激动人心。

本地赛事着重减碳

昨天的文告也宣布，旅游局和新加坡大奖赛将携手合作，减少新加坡站的碳足迹。目前的计划包括使用可再生能源为赛道照明，使用更多可持续性材料等。F1也从今年开始使用第二代生物燃料，赛车燃油中的生物燃料比率从5.75%增加到10%，今后还将逐年增加，直至使用100%生物燃料。

F1首席执行官多梅尼卡利说：“新加坡赛站的减碳计划非常突出，也吻合我们要在2030年把F1大奖赛打造成净零碳排放赛事的愿景。”