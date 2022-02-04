本地批准使用首款冠病口服药

这款由美国制药商辉瑞研发的口服药Paxlovid，适用于治疗病情可能恶化至重症的轻中度成年冠病患者，有助于降低住院和死亡率。

卫生科学局临时授权在本地使用美国制药商辉瑞研发的冠病口服药Paxlovid，这也是我国批准的首款冠病口服药物。卫生部已同辉瑞新加坡签署协议购买这款药。

卫生科学局昨日发文告说，当局咨询药物咨询委员会后，在1月31日通过大流行病特别采用程序（PSAR）临时授权使用Paxlovid。

这款口服药适用于治疗病情可能恶化至重症的轻中度成年冠病患者，有助于降低住院和死亡率。

每天两次服药 共五天

患者应在出现症状的五天内服用此药，每天两次，共五天。医生将按照卫生部的指示，优先开药给患重症风险较高的病患。

这款口服药第二和第三阶段的临床试验显示，同安慰剂相比，患者若在出现症状的三天内开始服药，住院和死亡风险可降低88.9%。若在发病五天内服用，住院和死亡风险则可降低87.8%。

卫生部受询时证实，已和辉瑞新加坡签署协议购买Paxlovid，第一批药物将于本月内交付。由于受限于合同的保密条款，当局无法透露所购买的剂量。

卫生部将继续关注冠病药物的发展，包括对抗现有变种毒株的有效性。当局将购买具有潜力的药物，以确保新加坡能获得安全有效的冠病疗法。

一剂Paxlovid由两种药物组成：nirmatrelvir为抗体药物，ritonavir则用来维持前者的抗病毒效能。

辉瑞新加坡区域经理帕加尼（Erika Pagani）在公司文告中说，口服药物如蛋白酶抑制剂（protease inhibitors）有助缓解病情的严重性，是应对这场疫情的重要工具。Nirmatrelvir就是一种蛋白酶抑制剂。

卫生科学局指出，药物安全数据显示Paxlovid的耐受性良好，不良反应发生率低。常见不良反应为味觉改变、腹泻、呕吐、高血压、肌肉疼痛和发冷。

不过，Paxlovid可能会和其他药物相互作用。若同时服用此药以及治疗心律不齐、偏头痛和高血压等的药物，可能引发严重不良反应。治疗癫痫的药物也可能导致患者体内的Paxlovid水平下降，导致抗病毒的效能减低。

卫生科学局将要求辉瑞继续提交临床试验的最新数据，并积极评估这些数据，以持续确保这款药的安全性与效能，确保它的好处持续大于已知风险。