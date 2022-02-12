残奥泳将叶品秀获颁“激励人心总统奖”

为奖励我国残障运动员的卓越成就，哈莉玛总统昨天在总统府为手握五枚残奥金牌的泳手叶品秀颁发首座“激励人心总统奖”（President's Award for Inspiring Achievement）。

“激励人心总统奖”旨在表彰那些勇于克服逆境，在国际舞台以及在各自领域中表现出众，对社会作出重大贡献的新加坡人。奖项的得主应当体现新加坡人的最佳品质，例如适应力强，具有敢为人先、强烈的服务意识，他们是当代和未来几代人的真正榜样。

哈莉玛总统说：“身为五次残奥会金牌得主和新加坡获得奖牌数最多的运动员，叶品秀展示了一个人如何能够排除万难，攀上各自领域的巅峰……她的热情、坚韧和决心，向世界证明了新加坡也有超越自我的能力。她的贡献激励了新加坡人，让我们一起为她加油，表扬她的成功。”

就性暴力和骚扰等课题在国会里积极发声

2008年北京残奥会至今，叶品秀共出战了四届赛事，累计夺得五枚残奥金牌和一枚银牌，是新加坡历史上表现最杰出的残疾运动员。

在去年的东京残奥会中，虽然疫情给运动员的训练造成诸多不便，但叶品秀成功捍卫了她在里约残奥会上夺得的S2级50米及100米仰泳金牌。

叶品秀也是前官委议员，积极为社会做出贡献，并针对校园性暴力和职场骚扰等课题发声。

哈莉玛总统指出，叶品秀的积极倡导，“不仅在社会上引发对这些课题的讨论，也激励社会各界为共同利益贡献出自己的一分力。”

她说：“凭叶品秀的卓越成就，以及对社会做出的广泛贡献和排除万难的毅力，让她成为首名激励人心总统奖得主是实至名归。”

叶品秀：小事做到极致 始终如一终将实现目标

身着红色连衣裙的叶品秀，昨天在文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉的见证下，从哈莉玛总统手中接过奖座。面对这份殊荣，30岁的叶品秀说：“我希望这个奖项显示，人的一生不只是为了要取得大的成就，将小事、较容易的事做到极致，始终如一，终将能达成目标。”

叶品秀目前已投入2024年巴黎奥运会的训练。她说：“我觉得体育在我的生活中扮演了非常重要的角色。它真正塑造了我，给了我人生需要的价值观。我希望能把它分享给更多的人。”

谈到对本地残障运动的展望和愿景，叶品秀感慨地说，18年的体坛经历，让她看到了新加坡基础设施的进步和新加坡人思维方式的变化。“这方面确实有所改善。当我年轻的时候，看不到很多残疾人士（投入体育），让我感到非常孤单。但现在我看到了更多人参与其中，我认为这是好事，我们为残障人士提供了基础设施和创造了机会。但我们还有很长的路要走，而且我们须要确保社会富有包容性。”

“激励人心总统奖”奖座是由本地视障雕塑家陈为达设计，以铁丝制作而成，描绘一名运动员在冲过终点线的时刻所迸发出的刚毅与活力，强而有力地表现了取得胜利那一瞬间的激情。

谈到创作灵感来源，陈为达说：“我们每个人在生活中都有自己的使命和目标，重要的是不能让自己在梦中沉睡，而应该要被梦想唤醒。”