老板汪勇达说，年轻时做过各种各样的散工，1979年决定创业开书店，目前因疫情只有星期三和星期六营业。

在人来人往的勿洛邻里，一间租卖小说和漫画的书店设在组屋底层。老板汪勇达（78岁）见证了实体书店行业的兴衰，但仍热衷于这份以书会友的志业。

尽管年届古稀，汪勇达的生活却充实活跃，身体也很健朗。平日他除了接送三名孙子上下学，也和妻子张素贞（70岁）一起打理书店。

因冠病疫情，书店目前仅在星期三和星期六开门。只见书架上摆满书籍，有最新出版的连载漫画，也有武侠、推理和文艺等各类小说。

汪勇达说，疫情来袭前，不少书友常会兴致勃勃地来到店里，坐在小凳子上追看漫画，度过悠闲时光。“这段时间比较少了，为了方便顾客把书租回家看，我们安排得来的话也会送书上门。”

汪勇达年轻时做过各种各样的散工，1979年决定创业开书店，先后从牛车水搬到黄金戏院一带、宏茂桥组屋区，30多年前落址勿洛。随着租阅漫画和小说的风潮逐渐退去，书店规模不得不从横跨一层楼的店面，缩减至如今在组屋楼下的半个店面。

坚守老本行的同时，汪勇达没有让书店的经营落在时代后头。以往每次有顾客借书，他都会以手写的方式记录在单子上，但这样的做法不利于保存，因而也得学习用电脑处理记录。

如今书店每周接收新出版的漫画和小说，汪勇达和妻子也都亲力亲为，从排书、送货到招呼顾客，有时候忙得停不下来。

问及书店是否已经找好接班人，汪勇达笑说，目前生活虽然忙碌，但胜在时间比较自由，从未有过退休的想法。

“我本身喜欢阅读推理和武侠小说，也会读新书籍，看看写得怎么样。”