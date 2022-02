数码革命可能像工业革命一样,对全球财富的分配和政治产生深远影响。外交部长维文医生指出,人们如果相信人工智能、机器人、纳米技术和生物科技将推动经济和社会结构的改变,保证科技的兼容并用以及制定一套共同、开放的标准,与保护隐私同样重要。

在法国巴黎访问的维文,前天出席首届印太地区部长级论坛(Ministerial Forum on Cooperation in the Indo-Pacific),与欧盟委员会国际合作伙伴关系委员乌尔皮莱宁(Jutta Urpilainen)联合主持一场关于互联互通和数码问题的圆桌讨论。