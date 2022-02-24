俄罗斯乌克兰开战 新加坡将受什么影响？

胶着数月之后，俄罗斯今天（2月24日）进攻乌克兰，两国正式开战。

战火虽远在数千公里之外，但是战争爆发，对全球能源、供应链、经济形势带来深远影响，在一定程度上也牵动新加坡人的生活和生计。

位于乌克兰东部北顿涅茨河畔的楚胡伊夫市（Chuguiv）部分房屋被炸毁，消防员到场救火。截至发稿时，乌克兰军方累计70多人死亡，数十人受伤，平民伤亡情况不详。（法新社）

能源价格上涨

俄罗斯是全球重要的能源供应国，俄乌开战，肯定会对能源市场价格造成波动。

首先是原油价格上涨。

冠病疫情暴发之初，原油价格曾一度跌至零元以下。随着世界经济复苏，2021年10月，原油价格突破每桶80美元（约108新元），达到三年内最高水平。

原油价格在2021年11月短暂回落后，一路走高，2月超过每桶90美元。俄乌开战后，布伦特原油期货价目前已飙升至每桶102.01美元，为2014年以来首次突破每桶100美元。

欧洲有约四分之一的石油依赖俄罗斯，再加上国际对伊朗原油制裁仍未解除，原油供应不足的问题，短期内还会加剧。美国银行2月22日接受路透社采访时预测，2022年第二季度原油价格可能达到每桶125美元，2023年甚至可能达到每桶150美元。

原油价格上涨，新加坡汽油和柴油价格上扬在所难免。自1月31日以来，本地柴油价格平均上涨28%，汽油价格上涨25%至27%。

本地德士司机和私召车司机日前接受《新明日报》采访时说，每次打油的价格普遍增加超过20元。

位于印度尼西亚雅加达丹戎普鲁克港的燃油储罐。（彭博社）

其次是天然气短缺。

2月23日，德国政府已对俄罗斯向西欧输送天然气的北溪二号项目喊停。俄罗斯发动进攻之后，已有更多国家加入制裁俄罗斯的行列。

欧洲约有三分之一的天然气依赖俄罗斯。2021年冬天，欧洲多地出现“能源荒”，至今仍未完全缓解。俄乌开战后，欧洲可能再次陷入严重的能源供应危机。

新加坡是天然气进口大国，进口的天然气中，七成以上来自印度尼西亚和马来西亚的管道天然气。虽然本地不从俄罗斯直接进口天然气，但是欧洲的天然气短缺很有可能会导致全球天然气价格上涨。

再来就是由天然气价格上涨导致的电费上涨。

新加坡95%的电力都是通过天然气发电。2021年10月，由于天然气供应量减少和全球范围内的天然气价格飙涨，直接导致当时电力批发价格大幅上升，从之前每兆瓦时143元，飙涨至每兆瓦时418元。

2021年第四季度，我国住家电费上调3.2%，2022第一季度也已上调5.6%，俄乌开战之后，本地电费恐怕还会再次上调。

国际供应链中断 食品短缺

受全球供应链阻断影响，本地近日出现“薯条荒”。随着俄乌战火燃起，全球供应链问题很有可能还会持续。

俄罗斯和乌克兰两国占全球小麦出口的29%、玉米供应的19%，以及葵花籽油出口的80%，战争首先会影响两国的粮食出口。

另外，由于担心各自国家的粮食供应问题，交易商也会倾向于把粮食留在国内。

两者共同作用下，全球农产品价格也将水涨船高。2月24日俄乌开战后，美国小麦和大豆期货均涨到近10年来新高，玉米期货也达到八个月新高。

由于新加坡的粮食和蔬菜主要依赖进口，全球农产品价格走高，本地消费者生活成本也将随之提高。

另外，乌克兰是我国进口鸡蛋的货源之一。我国也从马来西亚、波兰、泰国等多个国家进口鸡蛋。

本地蛋商受访时表示，乌克兰两家农场的鸡蛋两年前因含有抗生素成分而禁止在本地出售后，我国从乌克兰进口的鸡蛋总量有所下滑，乌克兰形势料不会对本地鸡蛋供应造成太大影响。

本地超市货架上产自乌克兰的鸡蛋。

从乌克兰引进两成进口蛋的开荣发蛋行老板李祥华告诉《联合早报》，此前开荣发从乌克兰进口的鸡蛋货期通常为每月一次，海运时间约四周，目前有一个载有约30万个鸡蛋的货柜预计下周到港。

尽管俄乌开战未必直接冲击蛋价，但国际饲料成本上涨、部分农场减少鸡的养殖数量、运输成本提升，再加上本地三大养鸡场之一的成春农场近日暴发鸡瘟，多重因素共同作用下，可能把已达50年新高的鸡蛋价格进一步推高。

过去两个月，新加坡通货膨胀率高居4%，连续两个月处于2013年2月以来的最高水平。2022年1月，核心通胀更是升至2.4%，达到10年来的新高。

荷兰合作银行（Rabobank）一份研究报告称，“粮食领域的通货膨胀几乎可以肯定不会是暂时的”。报告分析，由于消费者储粮，加上能源和航运价格居高不下、天气恶劣和美元走强等因素，2022年全球食品价格很可能仍保持在接近10年纪录高位的水平。

食品供应链问题导致美国旧金山市鸡肉和鸡翅短缺，鸡翅零售价上涨0.3美元。（法新社）

股市下跌

俄罗斯进攻乌克兰后，全球股市均不同程度受挫。

莫斯科市中心一家外汇兑换商。俄罗斯中央银行2月24日表示将进行干预，因为卢布跌至历史低点。（法新社）

俄罗斯基准股指MOEX大跌14%，欧洲斯托克600指数下跌0.8%，美国标普500指数、纳斯达克指数均下跌超2%。亚洲股市也受到影响，香港恒生指数下跌约3%，新加坡海峡指数下跌超过3%。

CMC市场分析师王绥勤受访时告诉《联合早报》说，由于俄罗斯开始入侵乌克兰部分地区，人们担心地缘政治风险加剧，市场因此出现全面抛售的情形。

目前，滞胀的风险已经增加，因为俄乌危机引起的行动，如美国及其盟国对俄罗斯采取更多的制裁或军事行动等形式的报复，可能会抑制全球经济情绪，全球商品价格上涨，进而使通货膨胀率在中短期内保持在较高的水平。

王绥勤说：“因此，如果俄乌危机持续下去，再加上美国联邦储备局的鹰派货币政策，新加坡等依赖外部需求的亚洲国家的经济增长将面临下半年放缓的风险。海峡时报指数周四暴跌了3.45％，收于3276点，这是自2020年3月24日（大流行）以来近两年来最糟糕的单日损失。目前，海指的关键支撑位在3170，这也是200天移动平均线。”

加上2022年1月以来10%的跌幅，标普500指数目前已下跌超12%。银河－联昌证券市场策略师黄春兴24日接受《联合早报》专访时指出，标普500指数目前正处于调整阶段。

他说：“调整的情绪在很大程度上，将取决于俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势的发展。从昨晚（23日）局势升温来看，接下来市场⁮面对的风险可能提高。”

IG市场策略师叶俊荣也赞同标普500指数又再次回落到调整区。“市场目前已经围绕联储局的紧缩而团团转。现在又有新的地缘政治紧张局势，给原本的经济中断和全球通胀压力带来了新的不确定性。”

股市下来走势如何？黄春兴说：“这一切都取决于4300点水平的关键支撑是否成立。如果俄罗斯和乌克兰之间的紧张情况进一步升级，则可能会突破4300点支撑位，这很可能就导致更深层次的抛售。”

黄春兴说，在最坏的情况下，如果标准与普尔500指数真的跌破4300点水平，它将有可能跌至4100点，并在这个水平找到支撑。总而言之，目前的价格走势看起来仍然相当疲软，短期内调整阶段恶化的可能性很大。