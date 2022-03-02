租金上涨近五成 美世界书局今年9月结业

租金上涨近五成，在美世界中心的“美世界书局”（Beauty World Book Centre）今年9月结束营业，与书相伴55年的老板不舍书局关门。

陈金宝（74岁）自12岁开始打工卖书，19岁就自己开租书店当老板，并在1984年把书店搬迁到美世界中心营业至今。

眼见租赁合约下个月就到期，陈金宝原想再续约，却因无法承担飙涨的租金而决定提早退休。

陈金宝受访说，之前的业主是他朋友，他早已知晓店面易主的事，也做好准备接受租金上调，但他没想到新业主会要涨那么多。

“因为疫情关系，这些年店面租金是每个月1400元，新业主原本要价2300元租金，虽然最后愿意降到2000元，但我每个月才赚约3000元，根本无力承担租金。”

“对方因高价买入店面，须上调租金来补贴支出。我最后决定放弃续约，但店内有超过1万本书籍，需要时间清走，所以我们便达成协议，我以每月1800元短暂续租六个月。”

待9月停业后，他会先在外面租仓库存放书籍，日后不排除把书放上网卖。

“若有再次服务大家的机会，我也会很开心。”

陈金宝感慨道：“大家都舍不得这家书局，我也舍不得停业，毕竟一辈子跟书本一起成长。”

完整报道，请翻阅2022年3月2日的《新明日报》。