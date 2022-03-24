南大首届公益日 成功筹集100万元援助学生

南洋理工大学在首届公益日成功筹集100万元，用于帮助更多有经济困难的学生。

配合庆祝学校成立30周年以及首届公益日（Giving Day），南大昨早举办长达12个小时的筹款活动。所筹得的款项将用于资助家庭经济困难的大学生，同时为有需要的学院或课程等提供财务支持。

这项结合线上线下的筹款活动，也是南大今年推出的“心意相通”（We Belong）系列活动的一部分。

捐助者通过四个不同的平台捐款，包括南大助学基金、南大优先基金、南大可持续发展基金，以及学校发展基金。

根据南大资料，助学基金主要面向经济困难的学生，优先基金的支持对象则是以受冠病疫情严重影响生活的学生为主。

可持续发展基金是从财务上支持南大学校和学院的开销，学校发展基金是用来资助南大应对环境、社会和经济的挑战。

也是南大校友的人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈昨早也到南大见证筹款活动。他回忆说，自己曾在1997年亚洲金融危机期间参与大学的筹款活动，帮助贫困学生应对不断上涨的学费。

“当年是我担任南大学生会主席的第一个任期。我们向教育部和大学提出了我们的担忧，他们听到了我们的声音，也支持我们为学生设立助学金的提议。我还记得当时周遭的同学和南大学生会是如何动员主办筹款活动的。”

扎吉哈当场承诺捐赠5000元，并呼吁大众踊跃捐款，尽一分力帮助大学以及陷入经济困难的学生。

“慈善事业是社会重要的组成部分。当每个人都聚集在一起，为更伟大的事业自愿奉献时间或资源时，社区之间的关系纽带会变得更加坚韧。”