商场复办中庭展卖会 人潮回流实体买气重燃

记者昨天走访多家购物中心，有的趁周末开始举办主题展卖会，有的则待本月底再陆续在中庭推出活动。

随着我国开始放宽防疫措施，久违的展卖会近日陆续在本地多家购物中心恢复举办。多数受访公众对此表示欢迎，业者也有信心实体购物的人气会重新旺起来，不过还是有人选择今后继续以网购为主。

根据新加坡企业发展局、建屋发展局、食品局、旅游局和市区重建局本月18日更新的指引，本月15日起，包括购物中心中庭（atriums）在内的公共区域可以开始举办须戴口罩的活动。

记者昨天走访多家购物中心，了解展卖会的复办情况。在新达城西中庭举办的“米奇市场”（Mickey Mart）迪士尼米老鼠主题商品展卖会本月23日开始，将持续举办至5月22日。

主办方Goldwood Trading私人有限公司发言人告诉《联合早报》，“我们看到了顾客浓厚的兴趣和热情，相信实体购物将成为新加坡人的主要购物方式，与电子商务的兴起相辅相成”。

盛港勘宝坊（Compass One）和实龙岗NEX购物中心本周末也有主打食品和家居用品等的中庭展卖会。商家推出的促销活动吸引了不少人潮，现场买气十足。

实体购物与网购 受访公众喜好不一

吴汉森（33岁，IT经理）昨天下午与太太带着即将满两岁的儿子一起来逛展卖会。他受访时表示，虽然疫情期间已经习惯在网上购物，但今后仍会来展卖会，因为实体购物不仅可以感受热闹的气氛，也有多种商品可以选择。

他笑说：“以前电商平台的促销活动，一年只有‘双11’这一次，但现在每个月都有，我已经‘审美疲劳’了。”

王春娥（52岁，家庭主妇）则告诉记者，虽然很高兴看到展卖会再次举办，但疫情期间已经养成了网购的习惯，所以今后还是会以网购为主，“来展卖会只是吃完饭后顺便逛逛”。

疫情前常办展卖会的义顺纳福城中庭至今仍未恢复举办类似活动。记者昨天傍晚6时许到达商场时发现，南北两个中庭继续用于疏导排队等候入场的顾客。等候从南楼与义顺地铁站之间的地道进入纳福城的队伍，一直排到地铁站一楼，指示牌显示须等候20分钟才能入场。

管理纳福城的星狮地产零售（Frasers Property Retail）受询时表示，目前旗下购物中心都未举办展卖会，但预计本月29日起将陆续复办。