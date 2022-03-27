后天起部分防疫措施放宽 小贩中心仍最多只准五人同桌

小贩中心和巴刹的临时围网最迟明天晚上将拆除，周二起仍只允许最多五人同桌用餐。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士提醒，未完成冠病疫苗接种者只能外带食物，新加坡食品局和国家环境局执法人员会展开突击检查，违例堂食者将被取缔。

许连碹也提醒，小贩中心、咖啡店和食堂都属于室内场所，食客除用餐外，其他时间都须戴口罩。“我感谢大家协助确保场所安全和干净。随着我们继续共同努力，疫情正稳定下来，可期待未来能安全地恢复更多活动。让我们保持警惕并继续遵守现有的安全管理措施，以保护自己和所爱的人。”

全国商联总会小贩组组长、也是文礼小贩协会主席刘福记受访时说，小贩中心多数是四至六人桌，限制用餐人数影响不大。

移除围网有助摊贩生意

牛车水大厦商联会主席林玉铭说，市镇会移走设置在一楼的移动式围栏后，会有更多食客愿意到二楼的熟食中心，对摊贩生意大有帮助。目前公众要上二楼用餐，须通过“两关”，先是一楼的入口检查处，然后是二楼的SafeEntry自动闸门。

已落实疫苗差异化措施的咖啡店和食堂，周二起可允许最多10名完成接种者同桌用餐，业者须继续在入口处检查食客的接种状态。若没有实行差异化措施，同桌堂食人数仍限制在五人。

义顺永运食坊曾好味小厨主厨杨顺发说，他们是主打一桌多菜的煮炒摊位，但所在的咖啡店没有实施差异化措施，无法让10人堂食，预计大家庭仍将继续外带食物。

常到小贩中心和咖啡店用餐的退休者关瑞生则认为，疫情放缓后不应再限制堂食人数，他说之前只准两人堂食时，家人外出用餐被迫分桌，小贩中心仍只允许五人同桌，意味着大家庭还是不能一起用餐，稍有不便。