国际旅游须多几年才能恢复疫前水平 政府拨款近5亿元帮助旅游业复苏

政府拨出的款项，将在未来几年里继续支持和维持旅游业关键的人力资源能力、抵消营运成本，并扩大我国的国际旅游复苏计划。这包括资助旅游局的津贴与计划，支持旅游业者创造新产品和新体验。

国际旅游需求还须多几年才能恢复到冠病疫情前的水平，新加坡将拨款近5亿元，在未来几年支持旅游业的复苏，以在短期内有效地重拾之前积压的旅游需求，吸引旅客回流。

下来六到12个月，新加坡旅游局将加紧在澳大利亚、印度，以及印度尼西亚等地宣传新加坡，并推出新的奖励计划，为到访旅客提供免费畅游新加坡的体验。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉昨天（4月6日）在常年旅游业大会致辞时指出，我国放宽社区安全管理措施，为与冠病共存和长远恢复正常活动奠定了基础，更重要的是，这向国际旅客和伙伴传达了新加坡致力于安全重启的强烈信号。

“这些改变向世界发出了强烈信号，表明新加坡已做好安全重开边境的准备，我们也决心减少前往新加坡的阻碍。这是与世界重新接轨的一大步，支持国际旅游复苏，以及巩固新加坡作为蓬勃区域枢纽的地位。”

陈圣辉指出，政府所拨出的近5亿元，将在未来几年里继续支持和维持旅游业关键的人力资源能力、抵消营运成本，并扩大我国的国际旅游复苏计划。这包括资助旅游局的津贴与计划，支持旅游业者创造新产品和新体验。

为推动国内旅游需求，政府早前推出了3.2亿元的“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers）消费券计划。过去两年，也为旅游业者提供超过10亿元的援助措施。

今明两年推出多个新景点和活动

旅游局局长陈建隆说，当局将在下来六到12个月里加快“即刻随心所往，心想狮城”（SingapoReimagine）计划的国际旅游复苏宣传项目，包括与航空公司、旅行社和媒体合作，吸引旅客前来。

我国今明两年将推出多个新景点和活动，旅游局今年较迟时候也将推出新的奖励计划，为到访旅客提供免费畅游新加坡一些景点的体验。详情日后公布。

陈建隆强调，本地业者须为旅客创造新鲜的旅游体验。“想要成功，须要你们为旅客，尤其是那些自认为了解新加坡并已经来过这里旅游的旅客，创造更多独特和非比寻常的体验。像一些可以让新加坡有别于竞争对手的体验。”

旅游局也将以多种方式支持业者发挥创意，以为旅客带来“双倍的乐趣”。这包括扩大旅游局改善体验基金（Experience Step Up Fund）范围，下来也能资助业者推出虚拟产品和体验，以及提高旅游局起步基金（Kickstart Fund）的津贴顶限，从20万元提高至25万元，增加对业者主办活动的津贴。

另外，推动可持续发展也是旅游业下来须关注的重点之一，政府因此启动了旅游业可持续发展计划（Tourism Sustainability Programme），为业者提供资源，以开启或扩大他们的可持续发展计划。

新加坡也将推动会议、奖励与会展（MICE）领域的发展，下来几周会举办三大活动，包括国际水资源周、新加坡洁净环境峰会，以及新加坡亚洲科技会展，预计吸引全球约2万5000人前来。

我国也会在今年参与全球景点可持续指数（Global Destination Sustainability Index），以作为一个基准来衡量我国在旅游业可持续发展方面，对比竞争对手的表现。