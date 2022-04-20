我国与新西兰将加强 气候变化和绿色经济合作

“气候变化和绿色经济”将成为两国伙伴关系的第五大支柱。李显龙总理指出，两国将率先进行能源转型科技、碳交易市场、永续交通工具，以及垃圾管理方面的合作。

气候变化是影响人类生存的一大挑战，各国应加大合作力度守护这个星球上处于弱势的人群和地区，新加坡和新西兰接下来将在低碳和绿色科技等领域展开合作，让“气候变化和绿色经济”成为两国伙伴关系的第五大支柱。

李显龙总理昨天（4月19日）上午在总统府与来访的新西兰总理阿德恩举行联合记者会时也指出，这个新增加的支柱反映了双方在落实《巴黎气候协定》，以及携手抓紧绿色经济增长契机的共同承诺，两国将率先进行能源转型科技、碳交易市场、永续交通工具，以及垃圾管理方面的合作。

我国和新西兰2019年缔结“增进伙伴关系”（Enhanced Partnership），目前的四大支柱是贸易与经济、安全与防卫、科技与创新，以及民间交流。

李总理在答复记者询问时进一步透露，双方在气候变化和绿色经济领域的合作项目，将包括展开有关垃圾处理和相关科技的知识交流对话，以及为加强亚细安成员国碳定价和碳交易市场能力举行的联合培训工作坊。

新加坡和新西兰也将签署谅解备忘录，在永续航空业进行合作，加强共用这方面的资讯，以及携手推动航空业的减碳工作。

李总理说：“航空业燃料是碳排放大户，新西兰在世界的一个角落，新加坡和欧洲也没那么近，如果我们追求低碳生活，这将是世界各国关注的对象。新加坡和新西兰要是都没有良好的解决方案，就会处于不利的地位，因此我们都有兴趣在这个领域展开合作。”

阿德恩谈到这个新支柱的时候也说，全世界都进入必须采取行动减碳的时代，人们不可能继续保持高碳排放的经营，相关变革也要涉及私营企业，政府不可能独自完成这项任务。

昨天是阿德恩访问行程的第二天，一整天的活动安排得很紧凑。根据她在社交媒体分享的行程，她上午先参加了一个以数码颠覆和永续发展为主题的商界讨论会，然后与曾到新西兰“打工度假”的新加坡人见面，再到总统府出席欢迎仪式。

在总统府，阿德恩在李显龙总理的陪同下，检阅了由总统府卫兵组成的仪仗队，以及出席了胡姬花命名仪式。她也会见了哈莉玛总统和李总理，并参加联合记者会，以及正式午餐会。到了下午，她接受《海峡时报》专访，然后又到滨海湾花园的云雾林，为新西兰赠送给我国的毛利雕塑揭幕。

阿德恩：新加坡是新西兰亲密朋友

阿德恩此行除了率领商务代表团来访，也有睦邻和向全世界宣告新西兰重开国门的意味。当地政府日前宣布，从下个月开始允许新加坡游客入境。

阿德恩说：“现在是重新让新西兰与世界连接起来的时候了，我们期待新加坡人到新西兰经商、上学和旅游。”

她在记者会开场白和正式午宴祝酒词当中，也多次强调两国的密切友好关系，尤其是在冠病疫情暴发初期，双方展开的合作。“人们说，在艰难的时刻就会知道你的朋友究竟是谁。很显然地，新加坡是新西兰的亲密朋友。”

阿德恩今天还会在本地出席几场商务和参观活动，她随后将飞往日本，继续此行第二站的访问。

李总理昨晚在面簿贴文时也说，地缘政治的不确定性、保护主义抬头和气候变化是当今世界各国面临的一些挑战，这让国与国之间携手合作变得更加重要。“我期待与阿德恩女士合作，进一步加强新加坡与新西兰之间的良好关系，为我们自己创造新的机遇。”