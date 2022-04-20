本地批准第二款冠病口服药LAGEVRIO

卫生科学局临时授权在本地使用美国制药公司默沙东（MSD）研发的冠病口服药LAGEVRIO。

LAGEVRIO是药物莫那比拉韦（Molnupiravir）的商用名称。卫生科学局昨天（4月19日）发文告说，在咨询药物咨询委员会后，通过大流行病特别采用程序（PSAR）临时授权使用这款药。这是我国批准的第二款冠病口服药物，第一款获批准的是辉瑞公司的Paxlovid。

LAGEVRIO适用于治疗18岁及以上、病情可能恶化至重症，并且不适合采用其他治疗方案的轻中度冠病患者。

患者应在出现症状的五天内服用此药，共服用五天。医生将按照卫生部的指示，优先开药给有较高风险演变为重症的病患。

临床试验显示，同安慰剂相比，服用LAGEVRIO的患者住院和死亡的风险相对减少三成。不过对已有冠病抗体的亚组（subgroup）患者分析显示，服用这款药后病情仍恶化至住院或死亡的患者达3.7％，比服用安慰剂的1.4％高。

卫生科学局说，虽然临床试验显示LAGEVRIO的效用比其他获批准的冠病疗法低，但对于病情可能恶化至重症而又不适于现有治疗方案的患者，仍能在治疗方面派上用场。

LAGEVRIO的一般副作用包括轻度的腹泻、作呕和晕眩。

当局不建议孕妇、授乳母亲及18岁以下患者服用这款药。育龄女性在治疗期间和之后的四天里应避孕；伴侣有受孕可能的男患者则应在治疗期间及之后的至少三个月里采取避孕措施。

因合同的保密条款，默沙东昨天受询时没有透露我国购买的剂量，但表示“正与新加坡政府密切合作，兑现莫那比拉韦的供应与采购协议，并确保交付时间表按计划进行”。

多16家公共卫生防范诊所可采用Paxlovid口服药

至于今年1月31日宣布获批准的Paxlovid，卫生部昨天发文告说，将通过试验计划逐步让多16家公共卫生防范诊所（PHPC）为有感染重症风险、经诊断适于服用Paxlovid的冠病患者开出这款药物。这将使参与计划的PHPC增至36家。

卫生部现阶段将全额承担基层医疗情况中Paxlovid的药物费用，但将适时检讨这款药的收费政策。

符合指定条件的冠病患者可接受Paxlovid及早治疗。这包括18岁及以上、过去五天内出现症状，并有感染重症风险的患者，如癌症、严重心脏疾病病患，及免疫力受抑制者。

由于Paxlovid可能会和其他常用药物产生相互作用，医生须在仔细考虑并和患者讨论益处和风险后，才决定是否让患者服用。

卫生部将继续留意Paxlovid的使用和治疗状况，也会密切留意药物需求，确保库存充足。