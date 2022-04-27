无须扫描合力追踪进出自如 防疫措施松绑 生活走向正常

与过去两年不同的是，多家购物商场的门口不再有访客一一排队等候入内，公众可从各个入口自由进出。一些商场也在门口贴上告示，提醒公众不必使用合力追踪应用或便携器登记。

商场门口不再有工作人员驻守，访客无须拿起手机或便携器触碰感应器，随着本地大幅放宽防疫措施，大多数场所停止使用合力追踪登记系统，民众的生活逐渐恢复到冠病疫情前的状态。

《联合早报》记者昨天（4月26日）走访裕廊东、实龙岗、碧山以及乌节路一带多家购物商场，与过去两年不同的是，商场门口不再有访客一一排队等候入内，公众可从各个入口自由进出。一些商场也在门口贴上告示，提醒公众不必使用合力追踪（TraceTogether）应用或便携器登记。在商场内巡逻的安全距离大使也减少。

卫生部长王乙康昨天在面簿贴文说，我国进一步放宽防疫措施，是个重要的里程碑。他提醒民众在室内戴好口罩，若到人潮拥挤的户外场所，最好也把口罩戴上。

“尽管可能不会经常用到，但大家还是应保留合力追踪应用以及便携器。”

趁着休假日和朋友外出购物的雷诊琴（36岁，保险经纪）昨天一踏出乌节地铁站后，一如既往地从包包拿出手机，准备扫描QR码。

“我打开应用才发现，爱雍乌节入口的栏杆全都已拆除，也没有工作人员坐在那里了。突然有点不太习惯，但也感觉到我们终于恢复了正常生活。”

她说，以往从爱雍乌节走到威士马广场、义安城等商场时，须要多次拿出手机扫描，现在无须那么做，方便许多。

王保领（17岁，学生）也认为，进出商场和学校不必使用合力追踪登记少了压力，心情比较轻松。

“以前人多的时候要快速扫描，当出现一些突发状况如扫描失败不到时，会觉得很慌乱。”

余亚秋（65岁，饮料摊助手）说：“现在不用去到哪里都要扫描，进出也比较自由，就像以前一样，当然觉得比较开心。”

据记者观察，碧山第8站和裕廊坊的SafeEntry自动闸门虽已停止使用，但仍未移走。因裕廊坊超市入口处的自动闸门和感应器还没拆除，有些公众误以为还得用合力追踪登记。

来自印度尼西亚的旅客伊里安托（32岁，商人）前天抵达新加坡时下载了合力追踪应用，如今已用不着。他认为，这项措施解除后，下来七天的旅程更便利。

“很开心刚好我和家人来旅游时，许多措施都放宽了，除了须要在室内戴口罩以外，我觉得和疫情前出国游玩没有太大差别。”

中央商业区和食肆恢复人气

我国昨天起把DORSCON疾病应对级别从橙色下调至黄色，也大幅度放宽防疫措施。不论有没有戴口罩，公众在室内或户外都不必保持安全距离。社交聚会人数不再受限，所有雇员都可返回工作场所上班。

中央商业区逐渐恢复人气，员工进入办公大楼时也无须再排队使用合力追踪或便携器登记。商业区一带的小贩中心午餐时段出现久违的排队人龙。

每天都回公司上班的陈俊荣（30岁，信息技术管理员）说，几乎所有同事都在昨天回返工作场所，办公室比以前热闹不少。

“我觉得最大的不同是，我们可以更多人一起出去用餐，小贩中心也比以前拥挤，需要一点时间来适应。”

（林卓欣支援报道）