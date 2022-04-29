连假越堤旅游 柔佛新山酒店狮城客占75%

来临长周末吸引大批公众到马来西亚游玩、探亲，不少柔佛新山酒店不是客满就是价格翻倍，当中乐高乐园酒店（LEGOLAND Malaysia）爆满。

由于两天周末加上劳动节与开斋节公定假日，本地上班族从明天开始将可连休四天；即从4月30日至5月3日。有鉴于此，不少国人决定乘此连假越堤到邻国马来西亚探亲或游玩，以致不少柔佛新山的酒店客满，或价格上涨。

根据旅游平台上显示，目前这段期间已经售罄的酒店包括乐高乐园酒店、今旅酒店（Hotel Jen）以及假日酒店。在官方网站上，乐高乐园酒店明天（4月30日）与5月2日显示只允许旅客退房，若以两个成年人与一名小孩订客房也仅剩一个房型的一间客房。

除了酒店客房爆满，部分柔佛新山酒店一晚的客房价格也上涨，受本地人欢迎的酒店价格更是翻倍。

其中新山希尔顿逸林酒店（Double Tree Hotel Hilton）价格从原本介于80元至95元上涨到目前的170元，新山万丽酒店（Renaissance Hotel）也从原本的105元涨至180元。

酒店业协会柔佛分会主席张迪为告诉《新明日报》，这个黄金长周末，柔佛新山酒店住客率确实增加，近75%是新加坡游客。

“目前有高住客率的酒店多是四星级与五星级酒店。由于目前人手依旧短缺，多数酒店开放较少客房，入住率介于75%到85%。开放更多客房的酒店，入住率约50%。”

酒店盼私人跨境巴士带动住客率

有酒店希望私人跨境巴士进入会带动生意。

新山凯贝丽酒店式服务公寓受询时表示，现在两国边境开放，很自然更多新加坡人会越堤到马来西亚。

“目前，无论是普通或长周末，酒店都接获更多新加坡人询问，但多数是临时预订。新加坡人的入住率平均介于20%到27%。由于我们是以国际酒店与住宅运作，也有从欧洲与其他亚洲国家的访客入住。由于马国这期间假期更长，也有更多马国人入住。”

新山振林山福尔摩斯酒店（Hotel Holmes）总经理萧基福受询时表示，相比平常周末，新加坡人的入住率增加了20%到25%。

他也说，希望5月1日当私人跨境巴士星运旅游可进入到酒店所在的振林山，生意可以更好。