英校出身的曾君弼自小爱看戏曲，虽然生长在戏曲世家，他却在母亲过世后才开始真正演戏。如今排戏之外，他也经营虾面档口。他认为，演戏和煮东西一样，要把最好的呈献给大家。

在虾面档口再次见到曾君弼时，一时没认出他。他热情地端出一份炒虾面，乍看不怎么样，细细一品却是地道的潮州味。

上次见到曾君弼（68岁）是在潮剧演出的后台，画着浓妆的他一身彩旦扮相。他说除了反串旦角，他也尝试其他角色，从艺30多年来，生旦净丑都演过。

英校出身的曾君弼自小爱看戏，喜欢研究戏曲的剧本、步法和动作，从中了解历史与传统文化。33岁那年，他在朋友的建议下，开始演潮剧并尝试不同的角色和行当。

生长在戏曲世家，爷爷管理戏班，父亲是编剧，母亲蔡九妹更是当年反串小生的潮剧名伶，从小耳濡目染的曾君弼，却在母亲过世后才开始演戏。“小时候母亲不让我们演戏，她说演戏太苦了。”但这份烙印在骨子里的热爱让他走上了戏曲之路，这些年更演了母亲演过的角色。

曾君弼说：“有观众问我，‘你是不是蔡九妹的孩子？你的扮相和她太像了’。后来我觉得若演不好会影响妈妈的名声，所以无论怎样我都要把戏学好。”

曾君弼从港务局退休后租下档口售卖改良的潮州虾面。无论潮剧或潮州菜，他一聊起眉宇间都带有笑意，“演戏和煮东西一样，要把最好的呈献给大家”。