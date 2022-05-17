黄循财今起出访印尼雅加达和中爪哇

财政部长黄循财今天起到印度尼西亚雅加达和中爪哇进行四天访问，这是他获推选为第四代团队领导人之后的第二次出访。

财政部昨天下午发文告说，黄循财此行将同印尼几位部长以及雅加达和中爪哇的地方领导人见面。

他也会前往中爪哇三宝垄附近的肯德尔工业园（Kendal Industrial Park）视察，并与重要商界领袖和在印尼的新加坡起步公司负责人见面。

陪同黄循财出访的包括财政部官员。

黄循财上次出访是上个月16日，当时他前往美国华盛顿特区和纽约出席一系列与金融相关的会议。

肯德尔工业园是新加坡胜科集团与印尼发展商PT Jababeka的合资项目，2016年11月由李显龙总理和印尼总统佐科主持开幕，2019年12月划为经济特区。根据工业园网站资料，这个项目截至去年已经吸引22万亿印尼盾（约21亿新元）的投资，创造超过1万个就业机会。

在肯德尔工业园开设的家具理工学院已经在2018年开始招生，是新加坡支持印尼技术培训的一个例子。

肯德尔工业园设立至今已经接待我国多名政要，包括国家发展部长李智陞（今年3月）以及时任教育部长王乙康（2019年1月）。

根据外交部网站资料，新加坡和印尼之间的关系热情友好，领导人在双边事务上密切合作，也在亚细安与其他国际论坛上一同推进共同兴趣课题。新印两国也在教育、文化、国防和环境领域有着广泛的合作。

新加坡和印尼之间的双边贸易在2019年达到590亿元，我国自2014年以来就是印尼最大的外来投资者。