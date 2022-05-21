黄循财总结此行成果：有机会同更多印尼领导人交流增进了解

在四天访问行程中与六位印度尼西亚内阁部长和四位地方首长会面，财政部长黄循财说，获推举为第四代班子领军人让他有更多机会同更多印尼领导人广泛交流和加强了解，这次行程是深化新印双边关系的绝佳机会。

黄循财昨天（5月20日）下午结束对印尼雅加达和中爪哇的访问。他回国前接受随团记者采访时，对这次访问的成果给出了非常积极的评价，并期待在新印关系坚实的基础上，将双边关系推向更高点。

他说，他与负责财政的对等官员向来有很好的互动，与印尼财政部长慕燕妮已认识很长一段时间，他在第二财政部长任上就与她互动和合作。

“但我与其他印尼部长合作的机会较少。因此在我看来，这一次的行程是很好的机会，让我可以与更广泛的印尼领导人会面，通过与他们的交流，更好地了解对方。”

黄循财过去四天与印尼国防部长普拉博沃、卫生部长布迪、国有企业部长埃里克、海洋与投资统筹部长卢胡特、旅游与创意经济部长桑迪亚加、经济统筹部长艾尔朗加，以及财政部长慕燕妮会面。

与他会晤的地方首长则有雅加达特区首长阿尼斯、中爪哇省长甘贾、三宝垄市长亨德拉尔，以及肯德尔县长迪科。

两国合作可扩大到印尼更多地区

黄循财重申，新印两国有着以互信为基础的双边关系，多年来在多个领域有着非常密切的合作，包括共同应对冠病疫情。接下来两国可在更多方面展开合作，包括数码与绿色经济，合作的范围也可以扩大到印尼的更多地区。

目前，新加坡人相对更熟悉BBK地区，也就是峇淡（Batam）、民丹（Bintan）和吉里汶（Karimun）三岛，但黄循财认为，投资者可以放眼这个地区以外，例如到中爪哇等地寻找商机。

他也说，新加坡商家更习惯于在制造业和基础设施等较传统的经济领域投资与合作，接下来可以考虑涉足数码与绿色经济等新领域。

气候变化是全世界都面对的挑战，新印都有加快绿色转型步伐的决心，实现净零排放的目标，而印尼有更大的体量进行永续能源项目。黄循财说：“我们肯定有机会合作，包括提供融资，甚至共同在印尼落实一些具体项目。”

谈到如何促进民间交流，黄循财说，现在两国逐步解除边境管制措施，航班再度往来，他希望这些交流能够恢复。

他前天同亨德拉尔会面时，双方曾“交换美食情报”。黄循财指出，美食是新印两国人民的共同爱好，两地餐饮也有着相似之处，是文化与民间交流的桥梁，甚至还可以带来投资机会。

“有一名商人告诉我，希望印尼能有更多餐馆售卖新加坡食物，或许这就是新加坡餐饮业可以抓住的契机，研究怎么把更多美食带来印尼。”