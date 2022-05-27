极端传教士闯关 新印再掀波澜

印度尼西亚选举初期阶段下个月开始，我国第四代领导班子则在上个月刚确认由财政部长黄循财领军。

在这个时间点上，观点极端、政治色彩浓厚的印尼传教士索马德在黄循财访印前一天试图闯关入境，被拒之后又鼓动支持者示威，甚至恫言发动“类似911”恐袭的攻击行动。

这一切是偶然发生的，还是有先例可循？

索马德是印尼当今最具争议的回教传教士之一，靠着极端言行以及互联网的推波助澜吸引人们的眼球，收获数以百万计的追随者。

过去55年，新印关系其实几经波折，跌宕起伏。1965年3月的麦唐纳大厦炸弹爆炸案，是马印对抗时期最严重的袭击事件；我国第二代领导班子接棒之后的首个国庆日，则遇到马印两国在距离兀兰仅20公里处举行联合空降演习的挑衅行为。印尼第三任总统哈比比的“小红点”论，更是让这个形容词成为新加坡的代名词。几次风波都引发民间情绪反弹，所幸最终均通过多番外交斡旋而化解，新印关系大体上仍朝积极正面方向发展。

索马德说自杀式炸弹袭击是殉道行为，称新加坡是廖内王国的一部分，不免让人想起历史上曾经发生的不愉快事件。虽然此次印尼官方接受我国政府的做法，印尼民间也理性看待这场风波，但这样的极端传教士，新加坡是不可能允许他入境，不让他有任何机会渗入我国散播极端思想。

新加坡是个弹丸小岛，经不起宗教与种族等问题撕裂社会。只有小心谨慎地做好内部治理，也预防外来因素破坏我们弥足珍贵的和谐与团结，才是长治久安之道。