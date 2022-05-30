【生活减法家】“消废”取代消费 她在垃圾堆里寻“宝”

新加坡是全球生活成本最高的城市之一。根据新加坡统计局五年一度（2017/18年度）的家庭开支调查报告，一个家庭平均每月在食物上花费1199元，是各类家庭开支中最大的一块。

可是对于33岁的黄馨仪来说，除了牛奶、芝士、肉和鸡蛋，家中的食物基本不需要花钱。

2019年一次偶然的“垃圾搜寻”（dumpster diving），让黄馨仪第一次接触到“不消费主义者”（freegan）的生活方式。从小就对减少浪费感兴趣的她意识到，“减少浪费最好的方法就是吃掉那些原本会被丢掉的食物”。

根据国家环境局的数据，2021年新加坡共有81.7万吨食物浪费，其中15.4万吨被回收，占比仅19%。

日渐壮大的不消费主义群体正是本地食物回收的主力军。过去几年，黄馨仪多次参加不消费主义者组织的“食物拯救”（food rescue）活动，自己获取足够的食物后，还会帮忙将多余的食物分给社区有需要的人。

成为不消费主义者之后，黄馨仪得以尝试以前不会接触的菜肴，例如猪心脏。通过上网研究食谱，再加上自己的创意煮出来，黄馨仪解锁了许多以往不曾发觉的美味。

不消费主义的生活方式也渐渐改变了黄馨仪看待世界的心态。“这是一个资源充足的世界，不论是食物，还是机会和资源，关键在于你如何发现它们。”