与六个医疗伙伴合作 体理会运动项目将更符合个人保健需求

新加坡体育理事会与六个医疗伙伴签署合作备忘录，进一步推动在本地开展更多种运动项目，并且计划到了2027年，让约50万人能与“活跃健康”教练接洽，寻求运动等方面的个人化保健咨询。

公众无论哪个年龄层，都可期待在下来六个月内参与更多新颖且更具针对性的保健项目，比如为不同年龄和风险群设计的公园探索之旅、协助超重儿童改善饮食和生活习性的家庭活动，以及首次在女皇镇保健区推出的“活跃健康”健身步道。

体理会自2017年推出“活跃健康”（Active Health）计划，至今已吸引超过32万人参与有关的保健活动，包括工作坊、“活跃健康实验室”的体能与健康测试，以及在冠病疫情期间为了协助公务员兼顾居家办公和家庭而推出的“保健星期三”。

随着我国逐渐走出疫情，更多人更关注健康和运动，“活跃健康”希望借助强有力的战略合作关系，到了2027年吸引约50万人参与。

继2017年的合作备忘录，体理会昨天（6月22日）再次与保健促进局、国立健保集团、新加坡国立大学医学组织、新保集团，以及新加坡“运动是良药”签署为期至少五年的合作备忘录，开展更多保健活动；卫生部医疗护理转型署（MOHT）则首次加入这个大型合作计划。

体理会副总裁蒋福运博士受访时说，2017年的合作主要鼓励公众积极掌控自己的健康，通过介绍一系列活动和“活跃健康”教练提高他们的健康意识。

“这次的合作则建立在上次已经打下的基础上，我们将探讨如何利用现有的资源来取得更大的效果。除了设计更多更具针对性的活动，比如给予孕妇、残障者或面临肌肉损失的年长者指导，我们也希望让不同群体更容易接触到这些活动。”

医生未来可能开运动处方 转介病患接受保健测试

这次的合作重点也在于提倡更全方位的保健。公众未来向家庭医生求诊时，医生可能会开出运动处方，或把病患转介到“活跃健康实验室”以接受保健测试，之后为个人拟定合适的健身计划。

在整个过程中，病患也能获得“活跃健康”教练的支持。蒋福运透露，目前有25到30名“活跃健康”教练分布在九个“活跃健康实验室”。他希望体理会管理的27个体育中心都能增设“活跃健康实验室”，让公众不仅到体育中心运动，也能进行体能检测和咨询。

首次加入合作的MOHT会通过与多个政府机构和社区群体的合作，测试并分析不同群体参与不同活动的健康数据，通过这些数据改进项目，打造更利于运动的环境。

MOHT计划与国立大学医学组织合作，在文礼推出公园探索之旅。MOHT综合保健促进医疗处长陆伟翔说：“若发现活动效果不错，我们可能探讨扩展活动至其他区。”