斜杠人生：她是动态图像设计师 也是瑜伽导师

俞佩雯（27岁）是一名动态图像设计师，同时也是一名瑜伽导师。

身为一名设计师，俞佩雯长时间坐在电脑前，紧抓着滑鼠，让定格的图像动起来。而瑜伽导师则是截然不同的工作形态，她需要舞动四肢，教导学生伸展经络。

两份工作一静一动，但对俞佩雯来说，它们都赋予东西“生命”。“设计师的责任就是让死板的图像动起来，而瑜伽是让人们的身体做些动作，展现身心的韵律。”

俞佩雯说，要兼顾两份工作，自律和坚持是关键。“其实我很刻意遵守纪律，多数人都回家休息或者是就躺在床上刷手机，但其实放工过后的时间非常宝贵……我都用上下班前后的时间发展瑜伽的副业。”

俞佩雯19岁时只身一人从吉隆坡来到新加坡，从南洋艺术学院毕业后留在本地工作。“我工作几年后有些压力，自己一个人的时间很多，突然感觉到焦虑，感觉内心很黑暗。很多人遇到这样的问题，也许会逃避、往外跑，去结交更多朋友等。”

但俞佩雯却是从内心找到答案，进而发展出副业。她说：“在那个时候选择了去面对这个问题，也通过认识瑜伽，认识自己、了解自己、知道自己需要什么。爱上瑜伽之外，我也觉得教瑜伽有益于他人。这也是我展开斜杠人生的起因。”

2021年，俞佩雯经过约三个月、超过200小时的瑜伽课，考取了瑜伽导师执照，年末即开始招生教瑜伽。

虽然俞佩雯平日工作12小时，忙碌中却过得十分充实。“我们活在这个世界上，如果上下班前后只是当个躺平族或只是刷手机，好像比较没有意义。斜杠虽然很累，但是很开心！”