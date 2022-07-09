印尼鸡肉料月中运抵我国 进口商：价格或比马国贵

印度尼西亚鸡肉有望在本月中运抵新加坡，这第一批印尼鸡肉预计多达5万公斤。受访进口商说，印尼鸡肉供应预料到月底才会稳定，且预计价格会比马来西亚的稍微贵一些。

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就说，鸡鸭出入口商联合会有17名会员，6月30日食品局发布名单后，多数会员就第一时间联系供应商。

也是合兴家禽工业总裁的马琼就说：“食品局批准的速度很快，但当地鸡场需要一些时间做安排，毕竟他们还要继续供货给其他国家的商家。”

新加坡食品局早前宣布，印尼会是最新的鸡肉来源国。目前有三家印尼供应商获得认证，可给本地市场供应冷冻鸡肉及经加热处理的鸡肉产品。

据《海峡时报》报道，根据来自两家同属Charoen Pokphand Indonesia（CPI）的供应商的内部消息，他们7月12日会通过海运，从雅加达运送5万公斤冷冻鸡肉到新加坡。消息称，他们本月底会再出口5万公斤鸡肉。

同另一家供应商Ciomas Adisatwa–Plant Pemalang接头的佳发（Japfa）则向《联合早报》证实，这家供应商7月24日会通过海运，开始向新加坡运送冷冻鸡肉，并争取在一个月内出口10万公斤。

“鸡肉是肉类主食之一，佳发很高兴能供应鸡肉给消费者，参与新加坡的食品供应发展策略。”

食品局受询时说，牲畜、肉类和蛋类的来源地和产品都须经过认证才能进入新加坡，这是为了避免动物传入我国，威胁公众和动物健康及贸易稳定。如同所有进口食品，来自印尼的鸡肉产品运抵后，得要经过当局的检查和检测，确保符合我国食品安全标准。

马琼就说，合兴还在与供应商洽谈中，具体时间、货量和价钱等信息目前不便公布。但他透露，印尼当地的养鸡饲料等原材料价格近期上涨，因此预计价格会比马来西亚鸡肉稍微贵一些，但具体价格仍依供应商的存货量而定。

马国在6月1日禁止出口鸡类食品，影响我国约三分之一的鸡肉供应。

据了解，本地家禽业者普遍预计，这个出口禁令有可能在7月底解除。