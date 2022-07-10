李总理：永远铭记安倍是新加坡好朋友

新加坡和日本的双边关系在安倍晋三的支持下不断发展壮大，人们将永远铭记他是新加坡的好朋友，新加坡也对刺杀安倍这一毫无理性的暴力行为表示强烈的谴责。

李显龙总理星期六（7月9日）发唁函给日本首相岸田文雄，代表新加坡政府对安倍不幸去世表示最深切的哀悼。外交部9日中午公布唁函内容。

李总理在唁函中说，他有幸与安倍合作近10年，在对方的支持下，新日关系不断发展壮大，贸易投资、创新、基础设施建设、智慧城市和文化交流等多个领域的合作日益扩大。

他举例，新加坡和日本签订的《新时代经济伙伴协定》双边自由贸易协定，就是在安倍的领导下顺利地进行第一次检讨。

安倍和新加坡的密切联系，也体现在他2015年特意前来出席建国总理李光耀的国葬仪式，以及2016年亲临前总统纳丹的灵前吊唁。李总理说：“我们对此深表感激。安倍先生将永远被人们铭记为新加坡的好朋友。”

李总理重申，刺杀安倍是毫无理性的暴力行为，新加坡对此表示强烈的谴责。

安倍是日本在位时间最长的首相，李总理指出，“安倍经济学”等具标志意义的改革为日本做出了重大贡献，日本经济和社会在安倍任内进一步发展，许多日本人民的生活得到了改善。

李总理说，安倍也是一位活跃的国际政治家，他在任内加深了日本与亚细安和亚太经济合作组织等区域组织的接触，新加坡也和日本密切合作，促进自由、开放且包容的区域架构，以及多边主义和贸易自由化。

他强调，若没有安倍和日本的远见和领导，《跨太平洋伙伴全面进展协定》不会成功缔结。

永续发展与环境部长傅海燕9日也在面簿贴文指出，赋权女性是“安倍经济学”的核心原则，这动摇了日本传统性别角色的概念；安倍也希望促进女性就业，让她们生完孩子后更容易重返工作岗位，并看到更多女性在工作场所担任领导职务。她说：“日本失去了一位优秀的领导人。”

学者：堪称二战后日本三大首相之一

新加坡国立大学东亚研究所首席研究员蓝平儿博士受访时向《联合早报》指出，安倍晋三2007年成功地提出“印太”和“四方安全对话”（Quad）概念，重塑区域地缘政治并最终获得美国接受，又在国内铺平道路逐步实现日本的“国家正常化”，堪称二战之后日本三大首相之一。

蓝平儿说的三大首相分别是着重发展经济让日本从二战中复苏的吉田茂、提出要扭转日本“经济巨人，政治侏儒”形象的中曾根康弘，以及安倍晋三。

蓝平儿说：“在安倍之前，没有人能预料到日本可以提出新构想重新审视区域关系和政治，这让日本获得地缘政治影响力。”

与此同时，安倍中间偏右且具实用主义的政治态度，使他在避免与中国正面冲突的同时，让日本人不那么抗拒和平宪法第九条的修订。蓝平儿也认为，安倍遇刺将让他所属的自民党在10日举行的参议院选举中，收获一定的同情票。