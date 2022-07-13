印尼今船运首批冷冻鸡肉 料两三天后抵达我国

首批5万公斤的印度尼西亚冷冻鸡肉将从星期三（7月13日）开始，从当地出口到新加坡，预计两三天后运抵我国。

随着新加坡食品局早前宣布，印尼成为我国最新的鸡肉来源国之后，目前已有三家印尼供应商获得认证，可为本地市场供应冷冻鸡肉及经加热处理的鸡肉产品。

供应商将与印尼农业部开记者会公布详情

其中，Charoen Pokphand Indonesia（CPI）供应商向《联合早报》证实，公司星期三（7月13日）将通过海运，从印尼雅加达出口约5万公斤的冷冻鸡肉到新加坡。公司到时将与印尼农业部举行记者会，公布更多详情。

发言人也透露，这批鸡肉预计两三天后运抵我国，本地消费者或最早在本月中就能购买。

职总平价发言人受询时说，超市正密切与当局和各合作伙伴安排从印尼进口鸡肉产品事宜，并会持续扩展食品货源，为消费者提供更多选项。

同另一家供应商Ciomas Adisatwa—Plant Pemalang接头的佳发（Japfa）则会从7月24日开始向新加坡出口冷冻鸡肉，并计划在一个月内出口10万公斤。

印尼有关当局说，另有12家供应商已向食品局申请出口鸡肉到新加坡。

食品局受询时说，牲畜、肉类和蛋类的来源地和产品都须经过认证才能进入新加坡，这是为了避免动物传入我国，威胁公众和动物健康及贸易稳定。如同所有进口食品，来自印尼的鸡肉产品运抵后，须经过当局的检测，确保符合我国食品安全标准。

马国在6月1日禁止出口鸡类食品，影响我国约三分之一的鸡肉供应。本地家禽业者普遍预计，马国颁布的出口禁令最早可能在7月底解除。

我国也从泰国、澳大利亚和巴西等国家进口冰鲜和冷冻鸡肉。