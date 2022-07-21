斜杠人生：他是药剂师 也是象棋国手

“大部分人看药剂师时，只是看到我们在表面上做的一些功夫，以为我们只是没做工、在聊天。”说起外界对药剂师工作的误解，在陈笃生医院服务五年的药剂师刘亿豪，有点委屈地说。

“这些事情都需要时间。”

今年30岁的刘亿豪，之所以成为一名药剂师，是因为他从小就发现家人对于药物，以及它们的副作用都不是特别理解。刘亿豪想把这方面的知识分享给更多需要帮助的人。

他说：“这份工作我感觉最有满足感的地方就是当我在解释药物给病人的时候，病人有所收获和有一些新的理解。”

除了繁忙的药剂师工作，刘亿豪也是一名多次代表新加坡出国参赛的象棋选手。

今年5月，刘亿豪出征东运会取得佳绩，分别在超快棋（blitz）和快棋（rapid chess）团体赛摘银夺铜，多年努力得到肯定。刘亿豪2013年首次代表国家到海外参赛，近年常常参加各式各样的象棋比赛，无论是本地或国际赛事都能看到刘亿豪的身影。

这是东运会第一次设象棋项目。因为象棋第一次在这么大的国际舞台上亮相，受关注度也比较大。刘亿豪说：“我觉得这是一个很好的开始，对推广有极大的效用。”

对于自己在东运会的成绩，刘亿豪表示很满意，家人朋友也很替他开心。刘亿豪说：“家人朋友起初知道我在国际舞台下象棋，就感觉到一点意外、惊讶和不可思议。之后可能就因此而为我感到骄傲。”

虽然要同时兼顾工作和象棋训练很辛苦，但刘亿豪乐在其中，因为“能和志同道合的朋友一起下象棋，工作时能和同事为同一个目标一起奋斗”。