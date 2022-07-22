7月份工资入账变汇款 部分公务员恐失银行奖励

一些公务员的7月份薪水汇入银行户头时，银行对账单显示为汇款转账，而不是向来的工资入账。这个失误可能影响银行给予的额外奖金利息与津贴。

公共服务署发言人受询时说，“就7月份工资单中使用不同交易代码问题，我们正与银行保持联系。我们会和银行合作，解决公职人员的任何疑问。”

据了解，交易代码的选用纯属行政范畴，对公务员工资的存入没有影响。

《海峡时报》报道，一些受影响的公务员来自教育部和文化、社区及青年部。

银行：将兑现应得额外利息

本地一些银行会给予那些把月薪汇入指定户头的客户一些额外的奖励，比如更高的利率或是给予奖励积分。

因此，如果这个月没有工资汇入记录，用户可能损失这些应有的奖励。

星展银行发言人回复本报询问时说，星展不会修改或更改雇主确定的交易包括工资入账的代码。“尽管如此，那些受影响的星展或储蓄银行客户，银行将兑现他们应获得的额外利息。当额外利息于8月存入他们户头后，我们会给予这些客户通知。”

大华银行为两种户头提供月薪汇入额外奖励，分别是UOB One Account和KrisFlyer UOB Account。这两个户头都不会把汇款转账视为月薪汇入交易，所以就不会分别提供额外利息和飞行里数积分。

大华发言人说：“受影响公务员可同我们联络，让我们了解他们个别的情况。”

至于华侨银行，虽然只有以财路（GIRO）汇月薪入账的客户会获得OCBC 360户头的额外利息，可是银行在面簿发文向受影响公务员保证，会自动支付他们应得的额外利息，让他们不必担心。