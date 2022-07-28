“鬼月”拜拜 也跟污染说拜拜

今年7月29日是农历七月初一，在“鬼月”焚烧冥纸，是本地华族信仰的一部分，但这个习俗也容易在现代社会引起争议。有关当局就经常接到有关焚烧冥纸的投诉，包括空气污染、灰烬四散。民众在祭祀仪式后留下供品，也会造成环境污染，引来蟑螂、老鼠和虫蚁等。

为此，本地民间团体、私人企业和政府机构，7月14日宣布联合成立焚烧冥纸规范行动联盟，从农历七月起，向华社族群展开相关的公民教育活动。宣导内容包括：强调祭祀时注重环保，如每次只焚烧少量冥纸；不抛撒冥纸；祭祀后清理香烛供品，保持环境整洁。

焚烧少量冥纸，会影响“积累的功德”吗？把祭祀供品收走，会否得罪鬼神？《联合早报》访问新加坡道教总会祈祷小组组长陈贤达道长，以及地藏林住持兼新加坡佛教总会教育组主任释有维法师，厘清民众对祭拜焚烧冥纸习俗存在的误区。

本地民间团体、私人企业和政府机构7月14日宣布联合成立焚烧冥纸规范行动联盟，将焚烧冥纸的习俗规范化，并从今年农历七月起，向华社族群展开相关的公民教育活动。（焚烧冥纸规范行动联盟）

1.少烧冥纸，会影响功德吗？

华人为什么焚烧冥纸？陈贤达解释，这是因为华人视死如生，相信人死后应该如生前般由子孙后代侍奉，有钱在阴间享用。

陈贤达说：“从宗教角度来看，当我们向祖先神明祈求东西的时候，也要提供回报，所以答谢的时候就烧金纸给神明、往生者表达感激之心，感谢他们给予的爱和关怀。”

也有一些民间观点认为，花越多的钱，买越多的香烛冥纸焚烧，就能展现更多诚意，积累更多功德，得到更多神明保佑和福祉。两位受访宗教领袖都指出，这其实是一种误区，其实冥纸少量焚烧表心意就好，心诚则灵。

陈贤达说：“没有这个说法，主要是个人心意。金纸烧的时候，功德就是你在祈求也在答谢。这个答谢的方式就是在累积你的功德。我们一直都呼吁信众适量焚烧。”

释有维则指出，佛教根本没有烧冥纸的传统习惯，冥纸的多寡与积累的功德无关。

释有维说：“在佛教理念里面是以一个东西叫‘心香’为主。所以内心的善还是我们自身功德的主要来源，而不是以一个物质的东西为主。如果烧出来的东西有用，那就不用修行，不用行善了，只需要确保死之前把一些供品埋好放在一边，叫后人按时按量慢慢烧就好。这完全违背佛教因果概念。”

2.抛撒冥纸，有意义吗？

一些民众在祭祖和祭拜鬼神时会抛撒冥纸，导致冥纸散落一地。这背后有什么根据？

陈贤达和释有维均指出，道教和佛教没有抛冥纸的做法，这种习惯可能受到电影文化的影响才出现。

释有维说：“它就是一个很视觉的东西，整个氛围好像香港鬼片，僵尸道长林正英出来……其实民间比较少这样的做法，可能有抛一点点，就是出殡的时候，人死了之后要出殡的那一天抛一点。但是可能现在生活条件比较好了，冥纸比较好比较便宜，所以大家猛抛。”

一些本地华人在清明节和中元节举行祭祀仪式时会抛洒冥纸。（档案照）

“但是抛也不符合逻辑，你看有些东西是烧有些东西是抛，那到底是烧拿得到，还是抛拿得到？如果抛拿得到就不用烧，如果烧拿得到就不用抛。那就其一，对不对？”

陈贤达道长则说，民间抛冥纸可能是“撒给过路幽冥”，但是道教一般没有这样的习俗。

他说：“道教的观念是把金纸烧掉，没有教信众抛。不知道这个道理从哪里来。”

3.收走供品会触犯鬼神？

本地不少民众在祭祀仪式结束后会选择把供品留下。释有维解释，这一般出于三个原因：“一是担心触扰鬼神；二是不知道它们吃好了没有；三是有些人要避讳，认为拜过孤魂野鬼的祭品比较不干净，不想把它收回来。”

不过，他和陈贤达指出，这些担忧实属多虑，也毫无根据。

释有维说：“民间信仰就是一炷香、半炷香的时间。差不多就是半小时，把东西烧完了，就可以把祭品收掉。如果是佛教的话，如果有法师带领诵经，持咒后就可以收掉了，这其实是个很快的过程。它们是闻香，闻一闻就饱满了。只要心里面有祭拜、供养的心，鬼神就马上收到，就‘PayNow转账了’。”

陈贤达也说，道教没有把供品留在祭祀位置的规定。“经书没有说要放在那边，都是民间说法。烧完金纸就可以清掉，没有所谓太早清理，触犯鬼神一说。”

不少民众相信拜过孤魂野鬼的祭品不能收回来。（档案照）

4.什么是环保祭祀？

随着环保意识抬头，“环保祭祀”的概念近年在国内外华人地区越来越盛行。

在网上搜索“环保祭祀”，可看到中国大陆不少地方政府近几年在清明节前夕，接连发表倡议书呼吁民众实践文明环保祭祀，不在街道、社区、河边、草坪等公共场所燃放鞭炮、焚香烧纸、抛撒纸钱，改以网络祭祀、摆放鲜花、种植花草树木、举办家庭追思会等方式怀念逝者。

据《北京日报》2021年4月报道，更多的北京市民在去年清明节期间，采用水溶性纸祭祀品、黄丝带、鲜花等环保祭祀用品，或上网祭扫等环保方式寄托哀思。

北京八宝山殡仪馆近年开始推出水溶性纸祭祀品。（北京日报）

其中，水溶性纸祭祀品近两年越来越受消费者青睐，有北京的殡仪馆在去年开始采用这类祭祀品。据《新京报》报道，这类纸张入水即溶，对环境零污染，能做到见水不见纸，遇露不留墨。

水溶性纸的原料是植物合成的木浆，纸上文字则用食品级颜料印刷。报道中的殡仪馆工作人员指出，这类水溶性纸可替代传统冥纸，“家属可以在墓地设置一个水系，把想对失去亲人说的话写在水溶性纸祭祀品上，然后放进水里，看那些话语随着纸张慢慢溶进水中，抒发哀思。”

在台湾的桃园市，也有寺庙提出以白米或其他面条代替纸钱，好让信众在祭拜后能带回家食用。另一种做法是将购买金纸的预算捐至慈善团体，以捐献功德金的做法替代焚烧金纸。

新加坡民众对环保祭祀观念不强

由于现今社会更大力推广环保意识，新加坡近年也有业者开始售卖无烟香和无烟冥纸。

纸扎店业者万家香贸易三年前开始从台湾引进无烟香和无烟金纸在本地出售。据第三代继承人张惠胜介绍，这种无烟香和无烟金纸焚烧后留下的灰烬比传统香烛少约30％，但因价格贵大约一倍（普通金纸一包售价八角到一元；环保金纸一包售价两元），让不少顾客却步，每十人只有一人会选择购买环保金纸。

纸扎店业者万家香贸易三年前开始从台湾引进无烟香和无烟金纸在本地出售。（档案照）

张惠胜说：“比较多人会买无烟香，因为点香的人通常在自己的组屋和办公室点，所以要尽量烧少烟和无烟的香。金纸方面就不会有很多人买，因为有烟无烟对他们影响不大，都是在户外烧，顾客的想法是不需要多花钱买少烟的金纸。”

张惠胜指出，这样的观念在老一辈人当中最常见。“老一辈顾客对价格比较敏感，贵就不要买。他们比较不会想要改变，都说要传统的金纸。传统金纸用竹做质感比较粗，颜色比较深，新款金纸比较薄，燃烧起来灰烬和烟比较少还反而更贵，他们就不要。”

张惠胜也提醒民众，以正确的方式焚烧冥纸，否则不论产品有多“环保”，还是会制造大量的烟雾。

他说：“根据我们商家的观察，可能因为新加坡民众生活比较忙碌，比较缺乏耐心，想要烧了快点回家，因此一些人在烧金纸的时候会把整叠纸丢进炉桶烧。这样火没有办法旺起来，就会产生很多烟。所以这个烟的问题其实是焚烧方式不对造成的。如果是三四张、两三张慢慢丢下去烧让火旺起来的话，是不会有很多烟的。”

焚烧冥纸习俗近年在我国引起空气和环境污染等环保争议。（档案照）

5.为什么有人屡劝不听？

虽然政府、各区市镇理事会和民间团体多年来都展开宣导活动，提醒民众负责任地焚烧冥纸和进行祭祀活动，但上述污染环境的祭祀习惯还是层出不穷。为何有些民众屡劝不听？

释有维认为，这也许是因为很多信众对祭祀礼俗和自己信仰的宗教认识不够深入透彻。

他说：“分年龄层看的话，年长一辈忌鬼神，害怕鬼神，又不知道真正的道理，不知道道教或佛教的道理，不清楚就宁可信其有，就这样延续错误的做法，正确的反而听不进去。”

“年轻的一群也是一样，流于形式，人家烧我也跟着烧。为什么烧？他也不知道。纸品有很多不同种类，不同用法，现在的人也不知道。他就买一套，然后开始烧。阿嬷讲烧我就烧，依样画葫芦，但没有背后的理念在。华人佛道两个宗教的理念都没有传达得很深广。”

陈贤达则认为本地民众的焚烧冥纸习惯这些年来已有很大的改进。他说：“以前人家都烧在草上或路旁。现在道总若请供应商在场地放焚烧炉，很多信众都会用。无论是丧事还是遇上大日子，大家现在都在铁桶烧，很少在路边烧了。”

6.积攒功德的最好方式

参加庙宇和寺院集结大众资源统一筹办的中元普度法会，要比公众自己在家里进行祭祀环保很多。（档案照）

那么这个中元节，积攒功德的最好方式是什么？

陈贤达认为，祭拜时不影响周边环境和干扰左邻右舍，是最好的积攒功德方法。

他说：“没有困扰到人，人家没有骂你，也是很好的功德。拜很多，人家一直骂你也是不好的功德。”

从佛教角度，释有维则鼓励信众以参加法会、诵经、吃素、行善等方式积攒功德。

他说：“农历七月恰逢地藏菩萨的纪念日，所以也仰仗菩萨‘地狱不空，誓不成佛’的大愿，信众可以在佛教普度众生的氛围中，把礼忏、诵经等法会项目中所积功德，回向国家、社会，亲朋戚友，及往生的先亲朋友。”

“从维护环境的角度而言，诵经、拜佛也确实比较环保。寺院聚集大众资源，统一筹办法会供品，让大家参加，这比自己在家里进行祭祀的确环保很多，也不会造成太多的垃圾和资源浪费。”