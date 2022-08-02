斜杠人生：他是学生 也是剧本杀店老板

谈起刚到新加坡时的经历，19岁的黄温剑十分感慨：“刚刚开始是融入不到这里。因为刚开始我的英文不是特别好，所以跟学校的同学也交流不到一块。刚来的时候可能还小不懂事，还比较想家。那个时候还是比较不适应。”

六年前，当时年仅13岁的黄温剑独自从上海来新求学。这些年没有父母在身边，黄温剑学会了独立，现在已经能独当一面。克服语言障碍后，他也渐渐适应了在新加坡的生活，现在在新跃社科大学就读电脑科技。

除了电脑，黄温剑也对“剧本杀”这一游戏特别感兴趣。黄温剑三年前经朋友介绍接触到剧本杀后，便喜欢上了这个游戏。剧本杀是一种角色扮演游戏，玩家通过扮演剧本中的角色推理真相，解决谜题。

他说：“我觉得剧本杀最吸引我的地方就是能让我体验到每一个剧本中不同的一个人生。我可以有一段他的经历，然后我也可以感同身受。”

因为这份热爱，黄温剑半年前和朋友合伙开设“Lumos推理生活馆”，开启了他的斜杠人生。黄温剑坦言，一开始创业的压力非常大，尤其开店成本高，对三个学生的负担不小。黄温剑起初担心，如果做不好就要承受很大的经济损失。

黄温剑的父母原本也反对他创业，担心耽误他的学业。但是黄温剑成功通过行动证明了自己能做到两不误。他说：“我一个人在外面生活了这么久，其实也挺独立的。我也可以证明给他们看如果我开这个店的话，肯定是不耽误学习的。”