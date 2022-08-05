校园好友共创科技公司

钟峰说，能在异地找到可以依靠、理想一致的好伙伴不容易。两人利用人工智能识别技术创建公司，开发可以识别车牌、头像、高空抛物、安全入侵等的智能社区管理产品，旨在方便居民、住宅或商场管理者，提升居住和服务体验。

17年前，钟峰从中国湖南只身来到南洋理工大学攻读计算机科学博士学位，没想到在校园找到真爱，再由爱人牵线，结识了来自广东、后来成为挚友和生意伙伴的何建鹏。

两人都在本地建立家庭、开枝散叶，还发挥各自的专长，共创智能社区管理公司。

钟峰（40岁）的妻子与何建鹏（39岁）是南大电机工程学系的同学。“何建鹏的妻子也是我太太的同学。我们各有两个孩子，也都是本地永久居民，共同点还不少。”

钟峰说，能在异地找到可以依靠、理想一致的好伙伴不容易。“我们一路走来，互相扶持、并肩解决问题，这种感觉很好。希望一直走下去，让共同的理想驶向更远的地方，给社会和民众带来更多进步。”

2020年，两人利用人工智能视频识别技术创建公司coloso.io，开发可以识别车牌、头像、高空抛物、安全入侵等的智能社区管理产品，旨在方便居民、住宅或商场管理者，提升居住和服务体验。

产品经过一年多的研发，半年前开始推广，至今已被30多个公寓采用。

钟峰说，一个三四百个单位的公寓，每天大概需要六名保安人员，使用AI管理产品后，人手可以减半。

他举例说，居民把链接预先发给访客，让他们填写车牌、探访时间等个人资料。访客抵达时，只须扫描二维码就可进入公寓，不用保安再查证资料；如果开车，车牌识别技能可自动打开公寓大门，无须保安协助。

在何建鹏眼中，钟峰个性随和，是很靠谱的朋友。创业期间，大小事情都要亲力亲为，两人克服了许多挑战，才慢慢建立一些核心竞争力，逐渐得到客户好评。

何建鹏说：“能成为合作伙伴，我也非常荣幸。他的专业知识极为丰富，对客户的需求和产品定位也有独到见解。”