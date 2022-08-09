侵入星和用户软件“邀投资” 犯罪团伙骗走三人逾8万元

诈骗团伙对星和用户下手，侵入聊天软件发信息给用户的亲友，要亲友投资黄金或虚拟货币，导致三人损失超过8万元。

涉案骗子之一阿厘瓦拉甘（37岁）星期一（8月8日）承认三项抵触滥用电脑法令罪，另三项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10个月。

2021年事发时，星和用户可启动语音信箱服务，若用户没接电话，可安排让致电者的语音转接至信箱收存。

被告先打电话给用户，确认用户启动了语音信箱，随后致电服务热线，输入用户的手机号码及星和手机系统的默认密码“8888”进入语音信箱，从而得到用户的一次性密码（OTP），并以此在另一台手机上，以用户的名义注册新WhatsApp户头。

诈骗团伙随后发信息给用户的联系人，邀他们投资黄金或虚拟货币。三名受害者因此上当，共损失8万3750元。

2021年10月至11月间，被告共非法骇入52个用户的WhatsApp软件。骇入的每个户头，被告可获得250元的酬劳，但其中三个户头后来登出软件，诈骗团伙无法继续使用，被告因此共获1万2250元。

数名用户报警，被告同年11月29日于芽笼的一间私宅被捕。被告落网后，承认他接获诈骗团伙成员“肖恩”的指示，根据团伙提供的用户清单，违法侵入这些用户的WhatsApp户头。

警方隔天也逮捕被告的28岁越南籍同伙。他被控八项抵触滥用电脑法令罪及吸毒罪，料于8月17日认罪。

星和发言人回复《联合早报》询问时说，公司自2021年11月停止所有手机用户的语音信箱服务。在这之前，多数星和手机用户并没有启动这项服务。公司建议用户只在有需要的情况下使用服务，启动后也要重新设定密码。