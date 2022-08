国庆仪式感 蕴含幸福感

“平凡的生活需要大大小小的节日,把节日过得有仪式感一些,才能留住这些美好的回忆。”为了迎接国庆,黄子玲(27岁,教育工作者)一家人早早地就开始筹划,不仅在家中布置国庆主题的装饰、悬挂国旗,一家老少也都添置了国庆日当天穿的红色新衣,黄子玲还特意做了红白色相间的美甲。

国庆是黄子玲一家人每年最重视的节日之一,在姐姐黄秋绫(32岁,自雇人士)去年诞下宝宝之后,家里今年国庆日的庆祝活动就更加丰富多彩。除了在家观看国庆庆典之外,他们也会带孩子走进社区,参与国庆嘉年华的活动、观看烟花表演。

黄秋绫说:“我们希望带孩子感受国庆的气氛,在快乐的活动中培养国家归属感和自豪感。”

国庆来临的两周前,黄子玲家中就开始循环播放历年的国庆歌曲,伴着耳熟能详的旋律,勾起很多过往的国庆日回忆,家人们围坐在一起就能畅谈许久。

黄子玲最喜欢的一首国庆歌曲是《Reach out for the skies》。她说:“小学的时候体育老师给这首歌配了健身操,全年级在一起跳。副歌的歌词特别打动当时的我,让我觉得每个人都可以前途无量。之后每次听到这首歌,都会让我回想起当时的场景,非常难忘。”

黄子玲的父亲母亲则喜欢《Stand up for Singapore》《We are Singapore》等歌词简单明了、易于跟唱的歌曲。

每年国庆日,姐姐黄秋绫都会负责为全家人登记申请国庆庆典的门票,希望可以全家到现场和上万名新加坡人一起唱国歌、为国家庆生。

可是她遗憾地表示,似乎每年都缺少了一点运气,姐弟三人自小五的国民教育演出之后,仅到现场观看过一次国庆庆典,但那也已经是10多年前的事了。

尽管不能到滨海湾浮动舞台现场,黄子玲一家仍每年都会守在电视机前观看国庆庆典。今年他们一家七口人在典礼开始前,还前往大巴窑的国庆日嘉年华,脸上绘制的、手中挥舞的国旗传达着一家人对新加坡的祝福与热爱。