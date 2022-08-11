设计系女生以“字”会友

罗罄在大学期间接触到字体设计，并动手尝试设计自己的作品后，萌生创建平台共享这类资源的念头。

字体也许不是一幅作品中最抢眼的设计元素，却直接影响人们对作品的整体观感。一门在大学时期上过的字体设计课，启发了罗罄（24岁）对这个领域的兴趣与热忱。

今年毕业于南洋理工大学艺术、设计与媒体学院的她，在大三的课堂接触到字体设计，并动手尝试设计自己的作品后，萌生创建平台共享这类资源的念头。“我们发现许多同学和学长学姐的字体设计很有创意，如果不加以利用有些浪费，所以希望打造一个公共平台，让学生上载这些佳作。”

罗罄说，她和两名同学利用课余时间筹备这个名为“Death of Typography”（意即“字体设计的消亡”）的平台，公众已可陆续在网站上找到一些原创作品，并可免费下载使用。团队严格把控上载作品的质量，发布前会经过多轮修订。

为扩大交流圈子，团队接连举办文字设计工作坊，让感兴趣的学生和新晋设计师交换心得，下来也会把参与者设计的海报作品集结成刊。“我们还准备与业内设计师和教育工作者接洽，讨论学生在设计教育方面遇到的难题，以及能够如何在这个领域精进技能。”

虽然年纪轻轻，罗罄早在就读于义安理工学院期间，就和一名同学开始联手创办创意公司，大二期间注册成立Krei Digital。

她坦言，两名年轻女生初出茅庐面对的挑战不小，尤其是要争取客户的信任，唯有通过实际行动向客户证明自己的能力与态度，逐渐建立口碑。

毕业后，罗罄把更多重心转移到拓展公司业务。谈及求学期间身兼多“职”的经历，她笑称自己的兴趣非常多元，而且热衷于与团队合作把不同点子付诸于行动。“很多人问我怎么找时间做这些，我认为这取决于自己如何衡量每项任务的优先次序，以及自己在任务中的角色。”