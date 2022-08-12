潜逃隐身多周难逃法网 “代购夫妻”今被控共谋诈欺及非法离境

“代购夫妻”潜逃出境隐身多周，终究难逃法网，两人星期四在马来西亚新山被捕后引渡回新加坡，星期五将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（8月11日）发文告说，26岁的新加坡籍男子皮佳鹏（Pi Jiapeng）和27岁的泰国籍女子潘素克·希里维帕（Pansuk Siriwipa），星期四在新山被逮捕后，当天就被引渡回新加坡。

两人星期五将在共谋诈欺及非法离境的罪名下被控上法庭。

警方说，我国警方在7月16日对涉案男女发出逮捕令后，星期三（8月10日）接获泰国警方的情报，指这对夫妻可能匿藏在新山的一家酒店内。

警方立刻与马国警方合作，锁定这对夫妻所在的位置。马国警方随后对涉案夫妻发出逮捕令，并逮捕两人。

两人在廉价酒店被捕

警方重申，无论嫌犯潜逃到何处，当局都将根据法律，全力将他们逮捕归案，绳之以法。

调查还在进行中。

据《联合早报》了解，两人是在一栋三层楼高的廉价酒店内被逮捕。

这对夫妻涉嫌以代购名表和名牌包为名，诈骗近200人至少3200万元。

警方6月至今已接获超过180起相关报案。

受害者分别向这对夫妻经营的两家公司Tradenation Pte. Ltd.和Tradeluxury Pte. Ltd.预付购买名表或名牌包的款项，但未收到物品。

这两家公司早前已被律政部暂时吊销注册。

警方原在6月27日已逮捕皮佳鹏，他的妻子潘素克·希里维帕也在协助警方调查。在调查期间，警方扣押了两人的护照。

后来，两名马来西亚籍男子莫哈末·阿里阿斯（40岁）和法兹利（38岁），涉嫌协助这对夫妻在7月4日晚上7时45分，匿藏在马来西亚注册的罗厘货柜箱隔层内，从大士关卡偷渡离开新加坡。

这两名男子过后在马国境内，先后遭马国警方逮捕后引渡到新加坡受审。

两名男子8月5日过堂时，通过通译员表示有意认罪。案展8月17日过堂。（人名音译）