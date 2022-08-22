防疫规定将进一步放宽 搭公交在医疗场所才须戴口罩

随着我国冠病疫情趋稳，政府将进一步放宽戴口罩的规定。只有在公共交通工具上，以及诊所、医院和疗养院等医疗场所，才须戴口罩。学生在学校上课时也不必戴口罩。

李显龙总理星期天（8月21日）发表国庆群众大会演说时指出，政府抗疫跨部门工作小组将公布详情。在这之前，人们先别急着摘下口罩。

新加坡自今年4月26日起大幅放宽防疫安全管理措施，除了保留室内须戴口罩以及进入高风险场所须接种冠病疫苗的规定，几乎所有防疫措施都已解除。

李总理解释，人们在公共交通工具的拥挤空间里，有长时间的密切接触，而在各种医疗场所则有体弱者，因此仍须戴口罩。除此之外，下来在其他户外和室内场所，可选择不戴口罩。

他也强调，学生在上课时不戴口罩，才可以看到老师和彼此的面部表情，这对他们的学习和发展至关重要。

“我知道家长们有点担心，但我觉得无需顾虑。经评估后，我们认为这么做是安全的。”

李总理指出，在学习与冠病共存的过程中，我国如今已能更好地应对每一波疫情来袭，由奥密克戎BA.5毒株引发的最新一波疫情也正在消退。

我国星期天新增1951起冠病确诊病例，是三个多月以来的单日最低，七天移动平均病例数为3071起。

李总理说：“我国疫情的增长和消退势头比较缓慢，意味着我们有效地减缓疾病传播并分散有关冲击，避免医院不胜负荷。”

但他提醒，冠病疫情还会持续好一段时间，我国必须做好准备面对更多疫情和变种毒株，在调整防疫措施的同时，也须从抗疫经验中吸取教训。

“最重要的教训是保持个人和社会责任的精神，并继续在社会中培养起我们的信任，日复一日。这样，下次遇到危机时，就能依靠我们所建立的深厚信任渡过难关，就像对抗冠病一样。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说，欧洲和北美地区解除室内戴口罩的规定已有一段时间，疫情管控策略并没有受到显著影响。

他指出，虽然戴口罩确实可以降低呼吸道感染风险，但继续强制戴口罩带来的妥协和牺牲，将影响人们有效沟通和工作，以及孩童在学校有效学习。