滨海湾花园迎中秋 高耸 “百鸟朝凤” 照亮夜空

星期六（8月27日）晚上，滨海湾花园主入口的金园内，一组高达11米的“百鸟群聚、百鸟朝凤”灯饰在人们的欢呼声中点亮。

五彩的凤凰腾飞于树丛之上、月光之下，微雨迷蒙为赏灯的气氛增添了几分雅致。这组灯饰以中国民间故事“百鸟朝凤”为设计灵感。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪主持了亮灯仪式。

今年的滨海花园庆中秋活动以“聚”为主题，灯展免费开放至9月11日。丰富多彩的文艺表演和街头小吃，也在疫情后首次回归，公众可在每个周末观赏到传统与现代相结合的多种表演，而由10多个摊位组成的小吃集市则在活动期间每日开放。

在擎天树丛（Supertree Grove），不仅有十二生肖、月饼，以及名为“花攒锦聚”的牡丹等传统样式花灯造型，公众还可以欣赏到多组以“聚”为主题的灯饰。

由滨海湾花园和韩国大使馆及首尔观光局合作展出的“缤纷日常”，通过动物齐聚的灯饰，表现出后疫情时代人们的缤纷生活。“五虎临门”灯组与黄丝带项目合作，由五只颜色各异的老虎组成，象征着喜悦、健康、长寿、关爱与和平。

此外，色彩缤纷的灯廊，由1000多个公众手绘的灯笼构成，汇聚了社会不同群体的节日祝福。

扫描二维码答对问题 有机会赢取花穹门票

配合今年的中秋活动，新报业媒体信托华文媒体集团读者俱乐部邀请读者参加有奖问答游戏。即日起至9月2日，扫描二维码并答对两道简单问题，就有机会赢取两张滨海湾花园花穹（Flower Dome）的门票。活动将送出60对门票，所有幸运获奖者将在9月6日前收到电邮通知。