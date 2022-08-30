放宽口罩措施后 流感病例料激增

受访家庭诊所医生透露，前来求诊的冠病患者近日虽然减少，但流感患者增加15%至20%，预计星期一（8月29日）放宽室内戴口罩的措施后，流感患者会在下来几周激增。

根据卫生部网站的数据，本地冠病病例在过去七天都呈下降趋势，已从8月23日的3406起逐步下降到星期一的1410起。

Chua Medical Clinic and Surgery的医生蔡源吉受访时透露，近日到他诊所求诊的冠病患者减少约三四成，但近两个月的流感患者较之前增加20%。

Live Well Medical诊所的张顺泰医生也指出，诊所冠病患者下降的比例与卫生部公布的数据不相上下。不过他也指出，近日流感患者较之前增加15%。

星期一，本地进一步放宽戴口罩的防疫措施，除了在公交和医疗场所，公众无须在其他室内场所戴口罩。受访家庭医生预计，随着防疫措施进一步放宽，民众生活和海外旅游日渐恢复，流感病例还将进一步攀升。

蔡源吉医生就预计，接下来几周流感病例会激增三成。“随着公众的社交活动基本恢复到疫情之前，加上更多国人到海外旅行，流感病毒开始传播也是预料之中。”

张顺泰医生也认同下来会出现流感病例增加的情况。“随着戴口罩措施放宽，流感病例的数量可能恢复到疫情前的水平。”

他透露每天看诊约50个病人，疫情前，几乎所有病人都是流感患者。而疫情后，因为戴口罩、社交距离等防疫措施，流感患者下降九成，每天只有两三人。近日，流感患者增加到每天约10人左右，占所有患者的两成。

“本地疫情已较高峰时期的上万起病例下降九成，政府决定放宽措施让大家尽快恢复正常的生活是可行的，但是公众自己也要寻找预防疾病和社交娱乐的平衡。”

他呼吁公众外出时自行衡量风险，若到高风险的地方最好戴好口罩，例如年长者到人多的室内场所等。

完整报道，请翻阅2022年8月30日的《新明日报》。