牛车水时隔两年再办市集 人龙排队买月饼

时隔两年恢复实体庆祝，中秋节前最后一个周末，牛车水现人气一片热哄哄，有商家称生意比去年同期增30%，当中一老字号饼家一早还出现长龙。

随着我国边境重开、防疫措施进一步放宽，牛车水时隔两年恢复实体庆祝，除了再办市集也办美食坊。

《新明日报》记者今早（9月3日）走访，在牛车水大厦旁的本地老字号大中国饼家开店不久便门庭若市，店外排起长龙。

公众陈爱慧（银行职员）告诉记者，她上周已来买了月饼，但为了买更多盒送人，今早再来光顾。

“上周人不太多不需要排队，但今天是最后一个周末了，所以人也变多了。虽然需要排队但队伍走得很快，相信晚一点人会更多。”

吴梅菁（20岁，学生）今早和母亲逛牛车水经过时看见人龙，也跟着排队购买。

在美国居住的母亲林佩容（51岁）说，她已经四五年没在新加坡陪女儿过中秋了，时隔多年一起过佳节，母女俩决定买好的月饼一起庆祝。

“听说这里的五仁月饼很出名，我们打算买来尝尝。”

商家：整体人潮已恢复疫情前80%

大中国饼家店长王英（36岁）表示，一般上月饼销售的高峰就在临近中秋的最后一个周末，也就是这两天。“相信这两天我们会迎来更多顾客，加上饼家也参与了不少商场的月饼展销会，今年整体生意有可能会是这三年来最好的。”

附近街道同样是一片人潮，一早就有不少外国旅客穿行。宝塔街一饰品店店长王丹娜（39岁）观察，实体中秋庆祝的恢复，加上外国旅客回流，这段时间的生意比起去年同期增加了30%。

“这一两周也明显看到更多人出来，包括本地顾客，尤其是周末时人更多，整体人潮已经有疫情前的80%了。”

牛车水庆中秋活动今年首次推出美食坊，业者均称周末生意不错。也曾在其他市集开档的台湾小吃业者陈先生（29岁）称人气不比其他地方差，卖嘟嘟糕的王欣怡则指生意一般集中在晚间，希望中秋节前的最后一个周末会吸引更多食客来消费。

完整报道，请翻阅2022年9月3日的《新明日报》。