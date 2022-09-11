全国中学生灯谜比赛 正华与南洋女中双双夺冠

“灾后登南岳，猜一个地理名词。”正华中学二队学生在首届全国中学生灯谜比赛中，利用学到的方位猜谜法，截取了“灾”字后半部的“火”和“岳”字南方的“山”，得出“火山”这个答案，快速按铃抢答成功。他们也在今年的比赛中脱颖而出，荣获华文组冠军。

队员之一张家玮（中三）说，比赛不但让她认识这个具有挑战性的传统游戏，也让她对华文文字有更深一层的理解。

昨天是中秋节，来自32所中学的371名学生集聚一堂，参加了由推广华文学习委员会、新加坡同安会馆，以及新加坡灯谜协会主办的首届全国中学生灯谜比赛。

教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳通过预录视讯致辞时说：“猜灯谜不仅十分有趣，而且可以让人增强脑力，提升华文造诣。我们举办灯谜比赛的宗旨是发扬传统文化，并为中学生提供互动交流的机会。”

参赛学生先进行了一场笔试，华文组和高华组各取成绩最好的前10队，进入决赛中参加现场抢答环节。灯谜比赛中的字词都出自中学生的课本。

学生也在上个月参加了灯谜学习营，由灯谜协会会长黄玉兰讲解灯谜的奥秘及猜解的方法。

黄玉兰受访时说，团队为了出题翻阅了中一至中三的课本，也特别出了带有新加坡特色的灯谜，如猜地铁站名字、校名等，让灯谜更贴近本地学生。

裕廊集选区议员、推广华文学习委员会学前组组长谢曜全，出席了位于华侨中学举行的比赛，并为获奖队伍颁奖。

正华中学二队和南洋女子中学一队，分别获得华文组和高华组冠军。另外，表现最优秀的参赛者也获颁个人奖项“金箭奖”，他们是华文组的聚英中二生林圣烽，以及高华组的南洋女子中学中四生侯爰卉。

从小在邻里社区的中秋节活动中接触到灯谜的林圣烽说：“我以前都是盲猜的，并不知道猜灯谜原来有不同的解答法和技巧，如今学到了一些技巧。”

灯谜猜一猜

全国中学生灯谜比赛中的灯谜，你猜得到吗？

■黑得亮丽（地铁站名）

■不属大买卖（称谓）

■先祖下南洋（10笔字）

答案：乌美、小贩、祥