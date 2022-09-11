全国中学生灯谜比赛 正华与南洋女中双双夺冠

订户

来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2022年9月11日 5:00 AM

正华中学二队（图左，红衣）和南洋女子中学一队学生分别获颁全国中学生灯谜比赛华文组和高华组冠军。获奖学生包括：陆诗彤（前排左起）、潘宇彤、黄慈、詹雲晴、李欣芸、张道航（后排左起）、张家玮、符颖涵、张凯心、王靖茹。（陈来福摄）
正华中学二队（图左，红衣）和南洋女子中学一队学生分别获颁全国中学生灯谜比赛华文组和高华组冠军。获奖学生包括：陆诗彤（前排左起）、潘宇彤、黄慈、詹雲晴、李欣芸、张道航（后排左起）、张家玮、符颖涵、张凯心、王靖茹。（陈来福摄）

字体大小:

“灾后登南岳，猜一个地理名词。”正华中学二队学生在首届全国中学生灯谜比赛中，利用学到的方位猜谜法，截取了“灾”字后半部的“火”和“岳”字南方的“山”，得出“火山”这个答案，快速按铃抢答成功。他们也在今年的比赛中脱颖而出，荣获华文组冠军。

队员之一张家玮（中三）说，比赛不但让她认识这个具有挑战性的传统游戏，也让她对华文文字有更深一层的理解。

昨天是中秋节，来自32所中学的371名学生集聚一堂，参加了由推广华文学习委员会、新加坡同安会馆，以及新加坡灯谜协会主办的首届全国中学生灯谜比赛。

教育部兼人力部政务部长、推广华文学习委员会主席颜晓芳通过预录视讯致辞时说：“猜灯谜不仅十分有趣，而且可以让人增强脑力，提升华文造诣。我们举办灯谜比赛的宗旨是发扬传统文化，并为中学生提供互动交流的机会。”

参赛学生先进行了一场笔试，华文组和高华组各取成绩最好的前10队，进入决赛中参加现场抢答环节。灯谜比赛中的字词都出自中学生的课本。

学生也在上个月参加了灯谜学习营，由灯谜协会会长黄玉兰讲解灯谜的奥秘及猜解的方法。

黄玉兰受访时说，团队为了出题翻阅了中一至中三的课本，也特别出了带有新加坡特色的灯谜，如猜地铁站名字、校名等，让灯谜更贴近本地学生。

裕廊集选区议员、推广华文学习委员会学前组组长谢曜全，出席了位于华侨中学举行的比赛，并为获奖队伍颁奖。

正华中学二队和南洋女子中学一队，分别获得华文组和高华组冠军。另外，表现最优秀的参赛者也获颁个人奖项“金箭奖”，他们是华文组的聚英中二生林圣烽，以及高华组的南洋女子中学中四生侯爰卉。

从小在邻里社区的中秋节活动中接触到灯谜的林圣烽说：“我以前都是盲猜的，并不知道猜灯谜原来有不同的解答法和技巧，如今学到了一些技巧。”

灯谜猜一猜

全国中学生灯谜比赛中的灯谜，你猜得到吗？

■黑得亮丽（地铁站名）

■不属大买卖（称谓）

■先祖下南洋（10笔字）

答案：乌美、小贩、祥

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容