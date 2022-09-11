阿叔咖啡店涉非礼 遭人砸头溅血

咖啡店疑发生咸猪手事件掀混战，女子和阿叔大打出手，期间扔椅子、酒瓶砸头，阿叔被打至头破血流送院。

这起事件于星期五（9月9日）晚上9时许，发生在达曼裕廊永升路（Yung Sheng Road）第101座咖啡店。

根据现场公众拍下的视频，一名身穿红色T恤的阿叔，与另外两名分别穿着紫色和白色上衣的女子，在咖啡店的户外用餐区扭打成一团。

三人扯衣服、挥拳头，大打出手，也一度纷纷跌倒在地上，紫衣女拉塑料椅扔向阿叔。

一些在场公众尝试阻止红衣叔，包括一名黑衣男挡在两人中间劝架，一些公众也拿起塑料椅子往红衣叔的方向扔去。

其中一段视频显示，红衣叔脸上布满了血迹，事后被送往医院接受治疗。

记者星期天（11日）走访上述咖啡店，现场公众透露，涉事的男女都是上门的食客。

王小姐（36岁）受访时忆述，当晚看见两桌人发生冲突，红衣叔被酒瓶打伤，脸部流血，另有女子脚踩到地上的玻璃碎片受伤。

阿叔女郎双双被捕

阿叔涉非礼被捕，一名女子则涉滋事打架被捕。

警方受询时证实接获相关报案，发言人表示，一名50岁男子和一名45岁女子因滋事打架（affray）被捕。另外，被捕的50岁男子也涉非礼。

男子受了伤，在清醒的情况下被送往黄廷方综合医院。警方正在调查此案。

完整报道，请翻阅2022年9月11日的《新明日报》。