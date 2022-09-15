三酒店看F1 三晚价破万

新加坡F1夜间赛掀热潮，周边十多家酒店都订满，少数仍有房间的五星级酒店房价飙高，有至少三家酒店赛事期间三晚住宿竟破万元！

今年F1大奖赛新加坡站恢复举办，主管贸易关系的交通部长易华仁早前透露今年F1门票销售强劲，2019年是疫情暴发前的最后一届F1赛事，当时吸引了26万8000名观众，入场人数仅次于2008年的30万人，而本届赛事门票销售已超越2019年的。

另外，来自海外的观众一般占所有入场人数的约四成，今年也不例外，甚至有望超出这个比率。这也意味着酒店住宿需求量料将比往年高。

新加坡F1大奖赛从9月30日举行到10月2日，若想住在赛道周边酒店直接感受甚至观赏赛事又还没订房的话，那就得做好准备支付一笔不小的费用。记者搜寻赛道周边酒店官网9月30日入住三晚（10月3日星期一退房）的情况，发现大部分的酒店已经无法预订。

截至星期四（9月15日）早上，史丹福瑞士酒店（Swissotel the Stamford）、美年丽思卡尔顿酒店（The Ritz-Carlton）、莱佛士酒店（Raffles）、康莱德酒店（Conrad Centennial）、富丽敦酒店（Fullerton）、浮尔顿湾酒店（Fullerton Bay）、滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）、泛太平洋酒店（Pan Pacific）等等，都无法订到这三晚的房间了。

在官网上还能订到的价格相当惊人，破万元酒店就有至少三家。南岸JW万豪酒店（JW Marriott South Beach）那三晚面向滨海湾的普通房入住价格含税后要1万零643元，也就是每晚超过3000元。这跟平时普通房四五百元相比高出六七倍。

文华东方酒店（Mandarin Oriental）的套房价格两天前是三晚6000多元，而星期四早上只剩下面向滨海湾的套房，要价1万1652元。安达仕酒店（Andaz）同样只剩下套房，三晚价格跟文华东方一样。

完整报道，请翻阅2022年9月15日的《新明日报》。