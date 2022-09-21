后港一诊所医生 为两人打未经稀释冠病疫苗

两名公众在后港一家诊所被错误接种了未经稀释的冠病疫苗，其中一人因头痛和心跳加速送院治疗，目前已出院；另一人未出现不良反应。卫生部正调查这起事件，涉事诊所及医生已暂停为公众接种疫苗。

卫生部在答复《联合早报》询问时证实，当局是在星期一（9月19日）接获通报，指有两名成人在9月15日到位于实龙岗景上段的杏林医药集团后港诊所（ProHealth Medical Group @Hougang）接种冠病疫苗时，各被注射了未经稀释的一整瓶辉瑞／复必泰疫苗。

成人接种辉瑞／复必泰冠病疫苗的正常剂量为每剂30微克，每瓶疫苗可注射五剂，医护人员在施打前必须提前稀释。

卫生部强调，当局严正看待这起事件并正在全面调查。错误施打疫苗的诊所和医生已被令暂停参与全国疫苗接种计划，直至另行通知。《联合早报》已向涉事诊所了解更多详情。

2021年1月14日，本地也发生过一起误打未稀释冠病疫苗的事件。当时新加坡全国眼科中心在为职员施打疫苗时，一人被错误施打了相当于五剂的辉瑞疫苗。

新增3222起病例

这名职员随后立即送院观察，两天后出院。调查显示，事故是一起人为失误，是由于负责疫苗接种的小组在沟通时出现疏失所致。

本地星期二（9月20日）新增3222起冠病病例，低于上星期二（13日）的3352起。通常在周末后，星期一检测到的确诊病例会增加，并反映在星期二通报的数据上。

根据卫生部网站，重症病患增至24人，其中13人需要输氧，11人在加护病房。再有一人因冠病并发症逝世。

截至20日中午，本地确诊病例累计187万9806起，累计死亡病例1609起。