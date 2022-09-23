本地研发一滴血检测仪 10分钟验出冠病抗体量

只要一滴血，就能在短短10分钟测出体内还存有多少冠病病毒及变种毒株的抗体，未来或可用来协助人们决定自己还需不需要再接种疫苗追加剂。

由新加坡—麻省理工学院科研中心（SMART）的抗菌素耐药性（Antimicrobial Resistance，简称AMR）跨学科研究小组与南洋理工大学研究人员共同研发的快速冠病抗体检测仪，能评估人们体内的特定冠病毒株中和抗体（neutralising antibody）水平，准确度高达93%。

目前，检测仪适用于测出严重急性呼吸综合征相关冠状病毒2（SARS-CoV-2）、德尔塔，以及奥密克戎变种毒株的中和抗体水平。这款检测仪也容易改动，下来或可用来检测其他变种毒株或病毒的抗体。

了解是否有抗体保护 可减轻“过度接种”担忧

研究团队指出，抗体检测仪容易使用，无须任何医疗培训及专业实验室设备，日后可用来大规模检测染病风险较高的群体，如年长者。

研究团队说，抗体检测仪有助推动个人化疫苗接种的策略。在这个接种策略下，人们只需根据体内的抗体水平和免疫力反应，来决定是否需要继续接种追加剂。

目前我国93％人口已完成基本疫苗接种，80％已注射追加剂。

研究报告的作者之一，SMART AMR联合首席研究员、南大协理副校长（生物医学与生命科学）普赖泽尔（Peter Preiser）教授说：“因检测结果能准确告诉人们自己是否获得良好的保护，这有助减轻一些人对于‘过度接种追加剂’的担忧。”

检测仪还在继续开发，以符合有关监管机构的批准与制造标准。研究团队已设立名为Thrixen的生物科技初创公司，准备将检测仪商品化，推出市场。

临床实验显示疫苗保护力 注射三个月后渐降低

研究团队的临床实验也发现，现有冠病疫苗所提供的保护力在三个月后稳步下降，下降程度因人而异。

研究发现，接种追加剂三个月后，针对野生型（wild-type）和德尔塔毒株的中和抗体反应中位数仍保持在91.8%，贝塔及伽马抗体则下滑到82.7%，奥密克戎抗体更是大幅下跌至70.7%。