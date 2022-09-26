南大研究：被认为无害细菌或导致严重呼吸道疾病

住家环境中潜伏的不起眼细菌悄声无息地攻击人体。由南洋理工大学科研人员领导的一项国际研究首次发现，一种名为“微黄奈瑟菌”（Neisseria. subflava）的细菌可能导致更严重和频繁的感染，引起呼吸道疾病。

亚洲人患上支气管扩张症（Bronchiectasis）的概率比西方人多出四倍，而亚洲老年人患病后的病情尤其严重，肺部更容易受感染。

尽管如此，支气管扩张症的病因对专家来说一直是个未解之谜。来自南大李光前医学院的科研人员因此领导本地、马来西亚、中国、澳大利亚和英国医院展开国际研究。

通过对比数百名病患，团队发现他们的病情源于微黄奈瑟菌。

这个医学界原以为无害的细菌其实可破坏体内细胞，造成发炎和免疫功能障碍。

除了支气管扩张症，科研人员也在其他慢性呼吸道疾病患者体内检测到微黄奈瑟菌，包括慢性阻塞性肺疾病和严重哮喘等。

研究团队也发现，本地和马来西亚的热带气候可能使这类细菌更容易在室内居家环境中滋生，或许是导致亚洲人更容易患上支气管扩张症的原因之一。

领导研究的李光前医学院副教授乔狄默（Sanjay Chotirmall）说：“医生日后在诊治支气管扩张症病患时，须检测他们体内是否有相关细菌，以便进行更针对性的治疗，改善亚洲病患的病情。”

科研人员将展开进一步的微生物研究，探讨如何使用抗生素来消除病患体内的有害细菌。