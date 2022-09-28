【亲乐龄职场标准】多代劳动队伍的管理贴士

随着更多的年长雇员继续受雇，掌握管理多代劳动队伍的技巧将对雇主越来越重要。企业也必须根据劳动队伍人口结构的变化进行适当的调整。若要确保雇员茁壮成长，并保持高效率，雇员们需要互相合作，并尽量缩小代际差异。

问&答

虽然年龄可被视为工作经验的指标，但它并不能代表个人的工作能力。年长雇员因积累丰富工作经验占据优势，而年轻雇员则能够带来新技能。

多代劳动队伍的奥妙，在于促进知识和技能的双向交流——年轻雇员能协助年长同事掌握新技能，而年长雇员则有助于培养新一代的领导层。

雇主要如何更有效地管理多代劳动队伍呢？

1. 设立不同年龄层的面试小组

设立一个多元化的招聘小组可以确保有多方面的观点，并在筛选应征者时有效地减少潜意识偏见。招聘小组中有不同年龄层的代表，可以减轻面试过程中的压迫感，同时展现企业的多样性。要更新多代劳动队伍、吸引不同年龄层人才，企业就要迈出这第一步。

2. 促进健康的团队动力

人们按同年龄层聚集是一种社会规范，职场上也不例外。有鉴于此，鼓励年轻和年长雇员凝聚在一起，不管是集思广益或知性交流，都需要有意识的安排。其中一个方法就是鼓励跨龄团队讨论，通过临时分组，混合不同技能、能力、人口结构特征和职位的雇员。小组聚集时，可以由组长带动讨论，鼓励大家踊跃参与，让人人有机会发言，并提醒团队对不同的观点持有开放的心态。

3. 鼓励指导

和促进团队动力一样，管理层必须刻意地实施推动团队之间互相交流的方案。其中一个做法是设立指导计划，由有经验的雇员负责引导较年轻的同事，或尝试反向指导，让较年轻的雇员帮助年长同事跟进工作相关的最新行业趋势。这么一来，企业将拥有一个促进不同年龄层互相沟通的活跃平台。

4. 在多代课题上提供培训

企业不能假定带领多代劳动队伍，或让团队发挥工作潜能，是商业领袖和中层经理都具有的常识。管理层应该积极寻找关于职场多元化和具包容性的培训课程，协助他们掌握以下技能：

更深一层地了解不同年龄层之间的差异。

了解不同年龄层的独特强项和价值观，以达到相辅相成的效果。

了解雇员的首选工作价值观和工作风格。

采取适合雇员以及工作环境的管理风格。

这将协助他们磨练出更灵活应变的领导风格，并能做好准备，更好地应对多代劳动队伍中常见的情况。

5. 打造一个具支持性的工作环境

随着劳动队伍在疫情后重返办公室，雇主可以拨出资源，打造一个更能促进互相交流的工作空间，或投资于适合年长雇员的设施。

只要雇主关心雇员在工作上的需要，并且真心帮助他们办公顺畅，不论是年轻或年长雇员，都将以诚相待。

企业也能通过以下方式，打造一个具支持性的工作环境：

重新设计工作——采纳科技，改造职务和职责，确保职场适合不同年龄层的雇员。

提升技能——为有兴趣发展个人和事业前景的雇员，提供提升技能和跨领域学习的机会。

灵活工作安排——让雇员选择对他们最有效的灵活安排，例如共享工作、居家办公或错开工作时间。

采纳亲乐龄职场标准

雇主可以采纳劳资政亲乐龄职场标准，公平对待较年长雇员，并为他们提供各方面的支持，例如培训和职场健康计划。

采纳标准的企业将能获认为首选的渐进式雇主。请上网了解详情，成为采纳劳资政亲乐龄职场标准的雇主！

（图/Getty Images）

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【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】